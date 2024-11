https://noticiaslatam.lat/20241106/trump-se-proclama-ganador-de-las-elecciones-presidenciales-de-eeuu-1158816940.html

Trump se proclama ganador de las elecciones presidenciales de EEUU

Trump se proclama ganador de las elecciones presidenciales de EEUU

Trump prometió que su gobierno será una "verdadera era dorada" en la historia de EEUU. En su discurso, el político marcó como objetivo "no desatar guerras, sino ponerles fin".Agregó que en estas elecciones obtendrá los votos de más de 315 electores. Además, Trump felicitó a J. D. Vance por su cargo como vicepresidente de Estados Unidos.Según la cadena Fox News, Trump ganaría 277 votos en el Colegio Electoral. A su vez, el periódico The New York Times también pronostica victoria de Trump con más de 95% de probabilidad.Los estadounidenses fueron convocados este 5 de noviembre a las urnas para elegir su futuro presidente entre la actual vicepresidenta, Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Trump, en lo que se espera será una reñida contienda.También se elige vicepresidente, toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.El candidato que obtenga al menos 270 (más de la mitad) de los votos del Colegio Electoral gana las elecciones. Puede haber empate en 269 electores; en ese caso quien designa al presidente es la Cámara de Representantes recién elegida.El resultado de la votación en los estados oscilantes, donde ninguna de las partes tiene un predominio claro, será decisivo. Este año, dichos estados incluyen Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Carolina del Norte.

