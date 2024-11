https://noticiaslatam.lat/20241104/eeuu-prepara-a-europa-para-un-conflicto-militar-directo-con-rusia-1158760126.html

EEUU "prepara a Europa" para un conflicto militar directo con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos está preparando a Europa para precipitarse en una aventura suicida y entrar en un conflicto armado directo con Rusia, declaró

Añadió que Estados Unidos y sus aliados están destruyendo el sistema de globalización que ellos mismos mantuvieron y promovían al mundo entero. En este contexto, Lavrov expresó que Rusia no se niega a mantener un diálogo con Occidente, pero considerará las propuestas para reanudar los contactos en función de sus propios intereses nacionales.Últimamente en Occidente se expresan con frecuencia ideas sobre un conflicto armado directo entre la OTAN y Rusia. El Kremlin declaró en más de una ocasión que Rusia no amenaza a nadie, pero no hará caso omiso a las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Rusia está notando una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales y la ampliación de sus contingentes en Europa. Sobre la Carta de la ONUEl ministro ruso instó a la oficina del Secretario General de la ONU a leer la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y no solo la parte en la que quiere hacer hincapié en el contexto de la crisis ucraniana sobre la cuestión de la integridad territorial y el derecho de las naciones a la autodeterminación.Lavrov recordó que Occidente, con el pleno apoyo de la Secretaría General de esta organización, exige "restaurar Ucrania" a sus fronteras de 1991, citando el principio de la Carta de la ONU sobre el respeto a la integridad territorial de los Estados.Añadió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "se acordó" de la amenaza de internacionalización de la crisis ucraniana después de casi tres años.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.BRICSLos contactos entre las asociaciones regionales del sur y del este global con los BRICS deberían ser un paso hacia la multipolaridad. Las asociaciones regionales e interregionales interestatales reforzaron su papel en África, Asia y América Latina. Entre ellas se encuentran la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la Liga Árabe y la Unión Africana.En cuanto a la economía, el canciller señaló que la proporción de pagos en monedas nacionales de Rusia con los BRICS alcanzó el 65%. Además, los trabajos para la creación de nuevas plataformas de pago fueron iniciados en los BRICS bajo la presidencia rusa y continuarán en 2025.Rusia asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de los BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. El grupo, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024.De esta manera, el grupo representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.La XVI Cumbre de los BRICS se celebró en Kazán del 22 al 24 de octubre bajo el lema: 'Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos'.

