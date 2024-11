https://noticiaslatam.lat/20241106/sheinbaum-felicita-a-trump-por-su-triunfo-y-aboga-por-el-respeto-a-nuestras-soberanias-1158838854.html

Sheinbaum felicita a Trump por su triunfo y aboga por "el respeto a nuestras soberanías"

Sheinbaum felicita a Trump por su triunfo y aboga por "el respeto a nuestras soberanías"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum extendió una felicitación al republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados... 06.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-06T22:04+0000

2024-11-06T22:04+0000

2024-11-06T22:04+0000

américa latina

claudia sheinbaum

donald trump

política

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

méxico

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/02/1157943618_0:4:904:513_1920x0_80_0_0_970a4a90fdf0ba959a9ce5aad96955a5.jpg

En sus redes sociales, la mandataria de México manifestó su seguridad de que la relación bilateral seguirá gozando de coordinación y diálogo. Además, dijo que es necesario "avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza", siempre con "respeto a nuestras soberanías". Horas antes, durante su conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que no existe ningún motivo de preocupación en su Gobierno por el triunfo de Donald Trump, quien ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos tras haber obtenido 292 votos electorales frente a los 224 que consiguió su rival Kamala Harris, de acuerdo con los datos oficiales más recientes, aunque todavía continúa el conteo."A todas y todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y empresarios mexicanos [les digo]: no hay motivo ninguno de preocupación", apuntó Sheinbaum. "México siempre sale adelante. Somos un país libre, independiente y soberano. Va a haber buena relación con los Estados Unidos", subrayó.En todas sus campañas electorales y durante su Gobierno (2017-2021), Donald Trump se ha referido a los migrantes ilegales mexicanos como "delincuentes" e incluso advirtió hace unos meses que, de llegar al poder, realizaría la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. También ha dicho que continuará con los trabajos para seguir construyendo el muro fronterizo con México y en varias ocasiones ha minimizado la importancia del país latinoamericano en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

https://noticiaslatam.lat/20241106/harris-perdio-porque-estaba-vinculada-a-una-casa-blanca-impopular-1158835214.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, donald trump, política, elecciones presidenciales de eeuu (2024), méxico, eeuu