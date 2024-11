https://noticiaslatam.lat/20241106/trump-alcanza-la-cantidad-de-votos-necesarios-para-la-presidencia-de-eeuu-1158820471.html

Trump alcanza la cantidad de votos necesarios para la Presidencia de EEUU

Trump alcanza la cantidad de votos necesarios para la Presidencia de EEUU

Sputnik Mundo

El expresidente y candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, lidera el conteo de votos en la elección presidencial de EEUU, superando a su principal... 06.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-06T11:13+0000

2024-11-06T11:13+0000

2024-11-06T12:11+0000

internacional

donald trump

eeuu

partido republicano (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/06/1158820644_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0d9f60f991fb121845d7bdc8ab289041.jpg

Según los últimos recuentos de Associated Press (AP) y The Wall Street Journal Donald Trump obtuvo 277 votos electorales, mientras que The Washington Post y el canal de televisión NBC informan de que ya tiene 276. En cualquier caso, las cifras superan los 270 votos necesarios para la victoria.Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebraron el 5 de noviembre. En el proceso, el Partido Demócrata está representado por la vicepresidenta, Kamala Harris, mientras que el Partido Republicano está representado por el exmandatario Donald Trump. El expresidente, a pesar de las expectativas de una lucha larga e intensa, ya fue anunciado ganador de la elección presidencial estadounidense. De acuerdo con varios de los principales medios de comunicación que pronosticaban los resultados, ganó en todos los estados clave. Durante la campaña electoral, Trump ha sobrevivido a un intento de asesinato en su contra. Un segundo intento fue evitado por agentes de seguridad. El primer incidente tuvo lugar el 13 de julio en un evento de campaña en el estado de Pensilvania y fue llevado a cabo por un atacante de 20 años, Thomas Matthew Crooks, que fue abatido en el acto. Trump resultó herido en la oreja. Dos meses después, el 15 de septiembre, un estadounidense armado, de nombre Ryan Wesley Routh, fue detenido en un club de golf de Florida, donde jugaba el candidato a la Presidencia de Estados Unidos. Routh había pasado 12 horas en una emboscada, esperando a su objetivo.Tras conocerse el anuncio, Trump se dirigió a sus partidarios en Florida y anunció su victoria. Además, calificó su resultado en las presidenciales como "una victoria política nunca antes conocida en la historia de Estados Unidos".

https://noticiaslatam.lat/20241106/1158813376.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, partido republicano (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024)