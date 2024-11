https://noticiaslatam.lat/20241106/no-hay-ningun-motivo-de-preocupacion-sheinbaum-llama-a-la-calma-tras-elecciones-en-eeuu-1158824983.html

"No hay ningún motivo de preocupación": Sheinbaum llama a la calma tras elecciones en EEUU

"No hay ningún motivo de preocupación": Sheinbaum llama a la calma tras elecciones en EEUU

"A todas y todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y empresarios mexicanos [les digo]: no hay motivo ninguno de preocupación", apuntó en conferencia de prensa.Asimismo, la mandataria mexicana expresó que esperará a que termine el conteo de votos en el resto de estados de EEUU para enviar un comunicado oficial al respecto."Por ejemplo, en los temas de migración, esta se ha disminuido 75% en la frontera norte (...). De igual manera, en lo que tiene que ver con la entrada de drogas y de armas de EEUU a México, los [tópicos] relacionados con tráfico de drogas o con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países, va a haber diálogo (...). En el momento en que sea oficial el triunfo [de Trump], vamos a establecer comunicación. Hay tranquilidad para los mercados", subrayó.Previamente, Sheinbaum expuso que su Administración trabajaría con la persona que fuera electa como mandataria de EEUU, especialmente en temas como la migración o la economía, sobre todo por la próxima revisión del tratado comercial T-MEC, que será revisado en 2026.El exmandatario Donald Trump lidera el conteo de votos en la elección presidencial de EEUU realizada el 5 de noviembre de 2024, superando a su principal rival, la candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, indican los últimos datos para las 10:50 GMT.Según los últimos recuentos de Associated Press (AP) y The Wall Street Journal, Trump obtuvo 277 votos electorales, mientras que The Washington Post y el canal de televisión NBC informan de que ya tiene 276. En cualquier caso, las cifras superan los 270 votos necesarios para la victoria.Mientras tanto, el candidato republicano dio un discurso donde calificó a su movimiento político Make America Great Again (MAGA, traducido como 'Que Estados Unidos vuelva a ser grande') como el "más grande de todos los tiempos". Además, Trump felicitó a J. D. Vance por su cargo como el próximo vicepresidente estadounidense. El político prometió que su Gobierno marcará una "verdadera era dorada" en la historia de EEUU y delineó como objetivo "no desatar guerras, sino ponerles fin".

