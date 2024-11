https://noticiaslatam.lat/20241106/harris-perdio-porque-estaba-vinculada-a-una-casa-blanca-impopular-1158835214.html

Harris perdió porque "estaba vinculada a una Casa Blanca impopular"

El analista político británico Janan Ganesh afirmó que los demócratas necesitaban un candidato "menos manchado" por su relación con el presidente Joe Biden y sus políticas económicas. Además, consideró a la "alta inflación" como uno de los factores "insuperables" en esta elección y para los gobernantes mundiales.También señaló que los demócratas tuvieron un "mal juicio", y que incluso podrían haber sido “negligentes”, al recordar episodios como la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial tras una derrota ante Trump en un primer debate y la negativa de Harris a elegir a Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, como compañero de fórmula.Asimismo, estimó que, al ser su último mandato como presidente, pues la Enmienda 22 le prohíbe postularse en 2028, Donald Trump no estaría limitado en su comportamiento y hay “pocos incentivos” para que se preocupe por el futuro, quizá excepto por el “deseo de lanzar a sus hijos a la escena política”.El periodista cuestionó también que no habrá un "contrapeso interno" en el nuevo Gobierno para decisiones trascendentales como el conflicto en Ucrania, pues Donald Trump buscará tener un equipo "a su imagen y semejanza", y afirmó que, con el Congreso en manos de los republicanos, "los próximos dos años, como mínimo, podrían ser agitados".Ganesh aseguró también que los demócratas debieron tener más control al momento de designar a Kamala Harris como su candidata. Al quedar "esencialmente última" en las primarias de 2020, señaló que el partido debió buscar en otra parte a su "futuro líder"."Al no hacerlo, han perdido unas elecciones que podían ganar", sentenció.

