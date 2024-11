https://noticiaslatam.lat/20241102/milei-apuesta-todas-sus-fichas-por-trump-por-que-argentina-mira-atenta-a-las-elecciones-de-eeuu-1158723301.html

"Milei apuesta todas sus fichas por Trump": ¿por qué Argentina mira atenta a las elecciones de EEUU?

Por estas horas, Javier Milei divide su atención entre Buenos Aires y Washington. Los inminentes comicios presidenciales en Estados Unidos constituyen un hito de primera magnitud para el presidente argentino, profundamente alineado hacia la Casa Blanca en política exterior. La contienda electoral entre Kamala Harris y Donald Trump abre interrogantes en torno a su potencial impacto en el país austral.El favoritismo profesado por el argentino hacia el candidato republicano no es una novedad. Definido como el "político más relevante del planeta", Trump ha sido elogiado innumerables veces por el libertario. De hecho, Milei celebró como un logro la fotografía junto al magnate durante la Conferencia Política de Acción Conservadora que tuvo lugar en febrero en el estado de Maryland (este).La relevancia de Estados Unidos está respaldada por datos: desde hace tres décadas constituye uno de los mayores socios comerciales de Buenos Aires. Si bien continúa lejos de Brasil o China, desde 2013 Washington forma parte de los primeros cinco destinatarios de las exportaciones argentinas. Pero, además, el gigante norteamericano ha sido el país más visitado por Milei: seis de los 14 viajes al exterior que realizó en su primer año de mandato fueron a los Estados Unidos.De la Casa Blanca a la Casa Rosada"Las elecciones son muy importantes porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, aun en medio del fuerte declive que está atravesando. Los comicios son un tema de principal relevancia en la región, y sobre todo en Argentina", dijo a Sputnik el analista internacional Gabriel Merino."No creo que la relación con Estados Unidos cambie drásticamente, pero sí habría diferencias. Por ejemplo, en caso de que una victoria de Trump conllevara el despliegue de una política exterior proteccionista, que podría afectar a la economía internacional con una recesión. Un triunfo de Harris en pos del multilateralismo, supondría el mantenimiento de un cauce similar al actual", remarcó el sociólogo.El aspecto resaltado resulta fundamental para comprender el acérrimo alineamiento del mandatario argentino detrás del magnate. Sin embargo, el analista remarcó que —pese a la afinidad personal entre ambos— sus praxis gubernamentales exhiben diferencias: "Trump no expresa las mismas ideas de Milei, más allá de que haya claros puntos en común en la forma de construcción de liderazgo".Consultado al respecto, el analista internacional Gonzalo Fiore Viani afirmó ante Sputnik que "no todo es tan lineal: el candidato republicano busca una política fuertemente proteccionista, a diferencia del libertario que ha declarado públicamente que su objetivo es destruir al Estado y liberalizar absolutamente la economía.Las razones de FondoPara Argentina, mirar a Washington supone observar al Gobierno estadounidense, pero, sobre todo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual el país austral mantiene una colosal deuda por la friolera de 45.000 millones de dólares, la más cuantiosa de la historia de la institución.Con el 17% de participación en el FMI, Estados Unidos constituye el principal accionista de la entidad y el único país con poder de veto en el organismo. De este modo, un vínculo amigable con la Casa Blanca es concebido como potencial herramienta para una mejoría en las condiciones con el prestamista multilateral.El crédito vigente fue contraído originalmente en 2018 por Mauricio Macri (2015-2019) a instancias de una formidable presión ejercida desde la Casa Blanca por Donald Trump (2016-2020). En 2022, el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023) celebró un nuevo acuerdo para el refinanciamiento de la deuda, el cual sigue vigente en la actualidad.Para Fiore Viani la cuestión es menos lineal: "Argentina tiene una deuda enorme con el FMI, y no veo un escenario en el que el Fondo acceda a prestar en estas condiciones. Quizás sí podrían mejorarse las condiciones", opinó."Es cierto que Donald Trump desempeñó un rol central para que se concretara el crédito del 2018, durante el Gobierno de Macri, pero el escenario en 2024 es muy diferente", remarcó el analista.Las puertas abiertas de América LatinaMás allá de la incidencia de la Casa Blanca en el FMI —y del impacto que un virtual triunfo de Trump podría tener en la figura de Milei— según Merino existe un aspecto subyacente fundamental a la hora de analizar el vínculo del Gobierno argentino con el estadounidense: los intereses de Washington en el Cono Sur."Estando Sheinbaum en México, Lula en Brasil y Petro en Colombia, que Milei gobierne Argentina es fundamental para Estados Unidos", sostuvo el especialista.

