México es ya el principal proveedor de tecnología de EEUU: "Trabajadores se están especializando"

México es ya el principal proveedor de tecnología de EEUU: "Trabajadores se están especializando"

24.10.2024

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, durante agosto de 2024, ese país importó 9.811 millones de dólares en productos de tecnología avanzada desde México, con lo que el país latinoamericano superó por primera vez a China en ese rubro.Según la misma fuente, apenas en julio de este año, China era el principal proveedor de productos de tecnología avanzada con un monto de 9.804 millones de dólares, cifra que disminuyó a 8.748 millones de dólares un mes después.La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) explicó a Sputnik que los productos de tecnología avanzada a los que hace referencia el Censo de EEUU son teléfonos inteligentes, partes de aviones, televisores, microprocesadores, computadoras y equipamiento para el sector médico.Este crecimiento de México en la exportación de esta clase de productos está relacionado con el crecimiento del nearshoring o relocalización de empresas que ha empezado a consolidarse en el país norteamericano.El Banco de México (Banxico) ha confirmado que la tecnología es uno de los mercados más beneficiados con la relocalización, pues, según sus datos, los sectores manufactureros con mayor propensión al nearshoring están relacionados sobre todo con los metales o los productos de alta tecnología.Los productos no son mexicanosAunque México ahora es ubicado como el principal proveedor de productos de tecnología avanzada, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, esos bienes solo son ensamblados en el país latinoamericano y no pertenecen a empresas locales.Un ejemplo de esa situación es la planta de Samsung ubicada en el estado de Querétaro (centro), que, según la empresa surcoreana, en los últimos años se ha consolidado como un Hub de exportación de productos de alta tecnología para América."Con una capacidad de producción diaria superior a 16 mil productos, la fábrica en Querétaro produce más de 4 millones de unidades al año. De este total, el 20% se destina a cubrir la demanda en México, mientras que el 80% restante se exporta a países de Norteamérica y Latinoamérica", informó recientemente Samsung.Diversificación de exportaciones y especialización del personalSin embargo, aunque los productos tecnológicos que se exportan a Estados Unidos desde México pertenecen a empresas basadas en otros países, su fabricación en territorio mexicano produce beneficios como la generación de empleos y el pago de un mayor número de impuestos.Además, este crecimiento en el sector de productos de tecnología avanzada deja ver que hay más diversificación en las exportaciones de México y ya no se centran solamente en el sector automotriz y la agroindustria.De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante agosto los incrementos más importantes de las exportaciones mexicanas se observaron en la venta al exterior de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (15,5%), de productos de la minerometalurgia (4,2%), de equipo profesional y científico (4,1%) y de alimentos, bebidas y tabaco (3,3%).De igual forma el mayor número de exportaciones tecnológicas representa que ha crecido la especialización de los trabajadores mexicanos, que ya son capaces de fabricar o ensamblar producto de alta tecnología y no solo bienes comunes.Sin embargo, pese a una mayor especialización de los trabajadores mexicanos, asegura, Martínez Cortés, no dejan de ser maquinadores altamente especializados que ensamblan productos principalmente para empresas extranjeras.El coordinador de LACEN considera que para que los empleados mexicanos dejen ser solo maquiladores y las firmas nacionales también desarrollen productos tecnológicos se necesita inversión tanto del Gobierno mexicano como de empresas privadas."Se puede avanzar siempre y cuando haya inversión dual, por parte de las empresas y por parte del gobierno; sin embargo, ahí la cuestión esta en que en México la empresa lo que quiere es que se le subsidie", concluye Martínez Cortés.

