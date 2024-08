https://noticiaslatam.lat/20240820/va-a-quedar-en-la-nada-las-claves-de-la-denuncia-contra-noboa-presentada-por-su-vicepresidenta-1156926679.html

"Va a quedar en la nada": las claves de la denuncia contra Noboa presentada por su vicepresidenta

"Va a quedar en la nada": las claves de la denuncia contra Noboa presentada por su vicepresidenta

La denuncia por presunta violencia política de género presentada por la vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, contra el presidente Daniel Noboa...

Abad y Noboa, distanciados incluso desde antes de su llegada al Gobierno, cruzaron acusaciones entre sí en las últimas semanas. Mientras Abad presentó una denuncia contra Noboa por "violencia política de género" por, entre otras cosas, enviarla en misión oficial a Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza. Noboa, en tanto, asegura que la vicepresidenta es parte de un plan para dejarlo "fuera del poder" y asumir la primera magistratura en su lugar.Sempértegui remarcó que la acusación hecha por Abad "es grave" pero recordó que, antes de llegar a una resolución sobre los derechos políticos de Noboa, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe recolectar "una serie de pruebas que van a ser rigurosamente sometidas a la contradicción".El analista consignó que, si bien Abad alega que enviarla a Israel primero y a Turquía después, fue un acto de violencia política contra ella por parte de Noboa, porque la alejó de la escena política ecuatoriana, el mandatario actuó conforme a las potestades que la Constitución del país sudamericano otorga a sus presidentes.Sempértegui dijo que mientras "para muchas personas es chocante", se trata de una acción que está dentro de lo comprendido por el sistema "hiperpresidencialista" ecuatoriano que, por ejemplo, otorga al presidente "plenos poderes para determinar la agenda y el rol del vicepresidente".El experto recordó además que Abad debería justificar que las agresiones políticas contra ella se dieron por su condición de mujer y no solamente por mantener un enfrentamiento político con Noboa. A propósito, hipotetizó que situaciones como la difusión de imágenes íntimas de la vicepresidenta o divulgación de rumores sobre su vida privada o comportamientos sexuales sí podrían considerarse más claramente como ataques "a la honra de una mujer" pero no se han dado en este caso.En efecto, Sempértegui restó trascendencia a las acusaciones de Noboa sobre que Abad es parte de un plan mayor en su contra, aunque estimó que la vicepresidenta busca valerse de este tipo de artilugios legales para no perder pisada en el debate público. "Es el único recurso que ella cree que tiene, porque en realidad podría haber utilizado su estancia en Israel para haber tenido un discurso más protagónico", dijo.De todas maneras, el caso sirve para ilustrar de qué manera el presidente ecuatoriano ha quedado enfrentado a todo el arco político ecuatoriano. De hecho, la acusación recibió el respaldo del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), que incluso divulgó en su cuenta de X parte de la demanda presentada por Abad.Y, al tiempo que Noboa puede valerse, desde su condición de presidente, de "las cámaras, las radios y la atención de los medios", otros candidatos de partidos menores podrán apelar a recursos como "denuncias y demandas para acaparar las cámaras y poder dañarle la imagen a Noboa".Sempértegui aseguró que el actual mandatario ha sabido mantener un cierto grado de apoyo popular a pesar de que "su gestión no ha sido la mejor", tanto por la falta de resultados del Plan Fénix para combatir el crimen organizado como por sus decisiones de subir el IVA o quitar subsidios al combustible. Ese apoyo, interpretó el analista, obedece principalmente a que "muchas personas están cansadas de los mismos de siempre" en la política y siguen viendo a Noboa como una renovación.

