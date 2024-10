https://noticiaslatam.lat/20241017/ecuador-quita-subsidios-de-energia-a-grandes-mineras-servira-para-salir-de-la-crisis-1158288047.html

Ecuador quita subsidios de energía a grandes mineras: ¿servirá para salir de la crisis?

17.10.2024

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, apuntó a las grandes empresas mineras que operan en el país para intentar solucionar la crisis de energía que golpea desde hace meses a los ecuatorianos con apagones masivos. Sin que la sequía amaine en el país, el mandatario anunció que las grandes empresas del sector minero ya no accederán a energía eléctrica subsidiada por el Estado."Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aun así su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado", escribió el mandatario en su cuenta de X, añadiendo que el beneficio "no va más" a partir de ahora. La medida llega en el marco de problemas energéticos que han generado apagones masivos en hogares e incluso paralizaron sectores industriales en algunas ciudades.En diálogo con Sputnik, el analista político y económico ecuatoriano José Pablo Iturralde indicó que la medida permitirá corregir "una estructura de subsidios y de acceso a la energía desigual" que provocaba que, por ejemplo, las mineras accedieran a electricidad a precios de entre 5 y 7 centavos el kW/h mientras otros sectores debían pagar entre 14 y 30 centavos el kW/h.Iturralde estimó que esos subsidios le costaban a Ecuador unos 60 millones de dólares al año y un gasto de energía equivalente la de unos 250.000 hogares. En ese sentido, apuntó que si el Gobierno de Noboa elimina el subsidio a las mineras y les vende la energía a un precio de 15 centavos el kW/h, el Estado ecuatoriano podría hacerse de "al menos unos 45 millones de dólares adicionales anuales".También consultado por Sputnik, el experto ecuatoriano en temas energéticos Jorge Luis Hidalgo remarcó que, si bien "una mayor recaudación no genera kilovatios" que permitan abastecer inmediatamente la escasez energética, sí "mejora la capacidad de toma de decisiones rápidas para adquirir ciertas soluciones en el corto, mediano y largo plazo".Hidalgo subrayó que, además, la quita del subsidio es clave para comenzar a incentivar a las grandes mineras a invertir en su propia generación eléctrica, algo que si bien estaba en los contratos firmados por el Estado ecuatoriano, las empresas no cumplían.Al colocar una tarifa mayor, el Estado no solo comienza a incluir sus costos y la amortización de sus inversiones en la tarifa —algo que, insiste Hidalgo, el Estado ecuatoriano seguía sin hacer— también presiona a las mineras a activar las inversiones de autogeneración que tenían estancadas, en caso de querer acceder a energía más barata que la estatal.Otro efecto positivo es, según el analista, que las empresas privadas de generación eléctrica también se verán incentivadas a invertir, entendiendo que el Estado ecuatoriano tendrá "más chance de pagarles" si la ecuación energética no debe sostenerse continuamente en base a deuda.¿La medida perjudica a la minería?Apenas conocida la intención del presidente Noboa de recortar los subsidios, la Cámara de Minería de Ecuador (CME) divulgó un comunicado en la que aclara que "no se opone a la revisión de las tarifas eléctricas" pero defiende la razonabilidad de los precios que paga el sector. Al mismo tiempo, el gremio advierte que "al firmarse los contratos de explotación minera, el Gobierno Nacional aseguró la existencia de una amplia oferta de electricidad para las empresas interesadas en invertir en el país" y que esa promesa "fue clave para las decisiones de inversión por parte de empresas internacionales".Para Hidalgo, la modificación de tarifas no debería ser un golpe letal para el sector, teniendo en cuenta que algunas de las empresas "declararon utilidades por más de 500 millones de dólares", por lo que "a lo sumo ganarán menos".¿Hacia la privatización del mercado eléctrico?Desde el punto de vista político, Iturralde recordó que la quita de los subsidios a las grandes mineras era un reclamo frecuente de organizaciones indígenas y ambientalistas de Ecuador, por lo que, desde ese lugar, no puede resultar sorprendente.Sin embargo, para el analista Noboa dio el primer paso hacia otro de sus objetivos: avanzar en una quita de subsidios a otros sectores.En efecto, la quita de subsidios tanto al combustible como a la energía eléctrica ha sido un desvelo de los últimos presidentes ecuatorianos como Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), aunque siempre ha encontrado gran resistencia en movimientos sociales e indígenas.Para Hidalgo, un esquema de precios con menos subsidios y en el que los grandes proyectos mineros no se beneficien de la energía estatal puede generar "incentivos para que los privados ingresen con mayor agresividad", dado que podrán encontrar "nuevos nichos de mercado para ofrecer su energía".

