Los BRICS hacen historia: ¿podrán mantener el impulso?

Los BRICS hacen historia: ¿podrán mantener el impulso?

Sputnik Mundo

29.10.2024

La XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, capital de Tartaristán, bajo presidencia rusa, fue histórica en más de un sentido: fue seguida con cautivadora atención por toda la Mayoría Global y con perplejidad por gran parte del decadente orden occidental.No cambió el mundo, todavía no. Pero Kazán debe verse como un punto de salida de un viaje en tren de alta velocidad hacia el nuevo orden multinodal emergente.La metáfora fue también espacial: los pabellones de la estación del centro de exposiciones de Kazán que acogieron la cumbre conectaban simultáneamente con el aeropuerto y con el tren aeroexprés a la ciudad. Los efectos de BRICS 2024 en Kazán se percibirán durante semanas, meses y años. Empecemos por los avances.Declaración de Kazán1. La Declaración de KazánSe trata nada menos que de un detallado manifiesto diplomático. Sin embargo, dado que el BRICS no es un agente revolucionario —ya que sus miembros no comparten una ideología—, se podría decir que la mejor estrategia es proponer una reforma real, desde la Agenda 2030 de la ONU hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el G20, cuya cumbre se celebrará el mes que viene en Río.El núcleo de la Declaración de Kazán —debatida durante meses— es avanzar en la práctica hacia cambios institucionales en profundidad y rechazar la Hegemonía. La declaración se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU. No hay duda de que el Hegemón la rechazará.Este párrafo resume el impulso reformista:2. La sesión de los BRICS OutreachEso fue Bandung 1955 en macroesteroides: un microcosmos de cómo está naciendo el nuevo mundo, realmente descolonizado y no unilateral. El presidente Putin abrió y cedió la palabra a los líderes y jefes de delegación de otras 35 naciones, la mayoría al más alto nivel, incluida Palestina, además del Secretario General de la ONU. Algunos discursos fueron poco menos que épicos. La sesión duró 3 horas 25 minutos. Circulará por toda la Mayoría Global durante años.La sesión coincidió con el anuncio de los nuevos 13 socios BRICS:Un tour de force estratégico que incluye 4 potencias del Sudeste Asiático; los dos principales estados de Asia Central; 3 africanos; 2 latinoamericanos, y el miembro de la OTAN, Turquía.3. La propia presidencia de Rusia de los BRICSPodría decirse que ningún otro país habría sido capaz de organizar una cumbre tan compleja e impecable, celebrada tras más de 200 reuniones relacionadas con los BRICS a lo largo del año en toda Rusia, dirigidas por sherpas anónimos, miembros de grupos de trabajo y el Consejo Empresarial de los BRICS. La seguridad fue masiva, por razones obvias, teniendo en cuenta las probabilidades de un atentado terrorista de falsa bandera.4. Corredores de transporteEste es el principal tema geoeconómico de la integración de Eurasia, y también de la integración de Afro-Eurasia. Putin nombró explícitamente, en más de una ocasión, los nuevos motores de crecimiento del futuro próximo: el Sudeste Asiático y África. Ambos son socios clave de varios proyectos de alto perfil de la iniciativa china de la Franja y la Ruta.Además, Putin mencionó los dos principales corredores del futuro: la Ruta Marítima Septentrional —que los chinos describen como la ruta de la seda del Ártico— y el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, cuyos tres impulsores son los miembros del BRICS Rusia, Irán y la India.Esto significa que el BRICS de China cruzará Eurasia de este a oeste, mientras que el BRICS de Rusia, Irán y la India lo hará de norte a sur, con ramificaciones en todas las latitudes. Y con todos los añadidos energéticos, con Irán posicionándose como un centro energético crucial, abriendo la posibilidad finalmente factible de construir el oleoducto Irán-Pakistán-la India, una de las sagas inacabadas de lo que describí a principios de la década de 2000 como Pipelineistan.El regreso del triángulo de PrimakovEn toda la Mayoría Global había inmensas expectativas de que en Kazán se produjera un gran avance en los sistemas de pago alternativos.Y eso nos lleva de nuevo al proyecto UNIT, una forma de dinero apolítico, anclado en el oro y las monedas BRICS+, que fue exhaustivamente discutido por los grupos de trabajo y llegó al Ministerio de Finanzas ruso. El siguiente paso necesario es un ensayo por parte de un gran conglomerado empresarial. Esto puede ocurrir pronto y, si tiene éxito, estimulará a otras grandes empresas de los países BRICS a seguir el ejemplo.En cuanto a la plataforma de inversión digital de los BRICS, ya está en marcha. Junto con el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el banco de los BRICS, y Putin animó a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff a seguir al timón—, esto facilitará el acceso del sur global a la financiación sin las temidas condicionalidades de "ajuste estructural" del FMI/Banco Mundial.La bolsa de cereales de los BRICS, que establecerá reglas claras y transparentes, será esencial para garantizar la seguridad alimentaria del sur global. Los BRICS dejaron claro que el complejo camino hacia una nueva infraestructura de pagos y liquidación es inevitable.Pero se trata de un largo trabajo en curso, especialmente cuando el G7 —que a efectos prácticos está secuestrando la agenda del G20 el mes que viene en Río— quiere financiar al menos 20.000 millones de dólares de un paquete de 50.000 millones a Ucrania con ingresos procedentes de activos rusos robados. Y esto nos lleva a los problemas más flagrantes de los BRICS. Lograr el consenso en expedientes difíciles es extremadamente difícil, y puede conducir, a largo plazo, a que los BRICS avancen hacia un mecanismo de mayoría absoluta para hacer las cosas.El caso brasileño —vetar a Venezuela como socio de los BRICS— no cayó nada bien entre los miembros, entre los socios y en todo el sur global. Puede que el actual Gobierno de Lula esté sometido a una tremenda presión por parte del establishment demócrata del Hegemón, pero eso no explica por sí solo la decisión.Existe un enorme lobby anti-BRICS dentro de los más altos niveles del Gobierno brasileño, "facilitado", como de costumbre, por ONGs americanas así como por la Comisión Europea (CE), fuertemente infiltrada entre las proverbiales élites compradoras. Brasilia privilegió este año al G20 sobre el BRICS.Eso augura problemas para 2025, cuando Brasil asuma la presidencia de los BRICS. Las perspectivas no son precisamente brillantes. La cumbre de los BRICS de 2025 está prevista para julio, y la decisión parece definitiva. Eso no tiene sentido: hacer la recapitulación de una agenda de trabajo a mitad de año. La excusa oficial es que Brasil también tiene que organizar la conferencia sobre el clima de COP-30 en noviembre.Así que el economista brasileño Paulo Nogueira Batista propondrá celebrar una sesión paralela de recapitulación de los BRICS durante la cumbre del G20 de 2025, que tendrá lugar en Sudáfrica, país miembro de los BRICS.El presidente Putin se mostró muy complaciente, e incluso propuso a Dilma Rousseff para seguir al frente del BND. Sin embargo, la presidencia rusa del Banco comienza técnicamente el año que viene; un candidato más adecuado para dirigir el NDB sería Alekséi Mozhin, hasta hace poco representante ruso en el FMI.De todo lo anterior se desprende una importante conclusión. Kazán demostró que la fuerza motriz de los BRICS es en realidad el famoso triángulo de Primakov, o RIC (Rusia, la India, China). Ahora es posible añadir a Irán, y eso lo convertiría en RIIC. Todo lo sustancial en los procesos interconectados de integración de los BRICS y de Afro-Eurasia depende del RIIC.Arabia Saudí sigue siendo una propuesta abierta. Ni siquiera Putin respondió si Riad está dentro, fuera o al otro lado del muro. Fuentes diplomáticas insinúan que Mohammed bin Salman está esperando el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Por mucho que la riqueza de Arabia Saudí esté invertida en la esfera angloamericana —y pueda ser robada en poco tiempo—, las relaciones con la asociación estratégica Rusia-China al más alto nivel son excelentes.RIC dio un gran golpe justo antes de la cumbre de Kazán, cuando Pekín y Nueva Delhi anunciaron su normalización de Ladaj. Ello se logró gracias a la mediación rusa. Luego está Turquía; Erdogan se empeñó en subrayar su entusiasmo por los BRICS en las pocas horas que pasó en Kazán. Más tarde, en Estambul, los académicos confirmaron que habla muy en serio sobre el estatus de socio de Turquía y su eventual admisión como miembro de pleno derecho.En el lenguaje de los símbolos, los minaretes de la mezquita de Kul Sharif en el Kremlin de Kazán fueron la marca de facto de la cumbre: multipolaridad gráfica en efecto. Las tierras del Islam captaron el mensaje, con serias y auspiciosas repercusiones en el futuro. En cuanto a los conductores, mientras el tren multinodal de alta velocidad abandona la estación, toda la atención debe centrarse en la RIIC. Que todo el sur global tenga un buen viaje.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

