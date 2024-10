https://noticiaslatam.lat/20241023/brics-apoyan-deseo-de-africa-asia-y-america-latina-de-aumentar-su-rol-en-asuntos-globales-1158469497.html

Las claves de la declaración final de la XVI Cumbre de los BRICS en Rusia

23.10.2024

Asimismo, los países del grupo de los BRICS reafirmaron su compromiso con la reforma integral de la ONU, revela la declaración final."Al reconocer la declaración de Johannesburgo de 2023, reiteramos nuestro apoyo a la reforma integral de la ONU, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, para reforzar su democratización y eficacia, así como ampliar la presencia de los países en desarrollo en todas las categorías de membresía en el Consejo, para responder a los desafíos globales urgentes", subraya. Los BRICS saludan el uso de monedas nacionales en pagos con socios comercialesLos líderes de los países de los BRICS aplauden el uso de las monedas nacionales en transacciones entre los miembros del grupo y sus socios comerciales, destaca la declaración.Asimismo, los líderes reconocieron el papel importante de los BRICS para eliminar los riesgos y resolver problemas de la economía global y reafirmaron su compromiso con la profundización de la cooperación en este ámbito y con el trabajo en una recuperación económica duradera, sostenible, equilibrada e inclusiva.Además, los países acordaron estudiar la posibilidad de crear el sistema transfronterizo independiente de pagos y depósitos BRICS Clear, que complementaría la infraestructura financiera actual del grupo.El grupo apoya la creación de nueva plataforma para aumentar inversiones en el sur globalMientras tanto, los países del grupo de los BRICS apoyan la creación de una plataforma de inversión para impulsar el flujo de inversiones en el sur global, muestra la declaración final.El grupo de los BRICS reconoce el papel clave del NBD en "contribuir al desarrollo de la infraestructura y el desarrollo estable de los países accionistas", así como apoya a la institución en los temas de "ampliar la financiación en divisas nacionales y reforzar los procesos innovadores en el sector de inversiones e instrumentos financieros".Los BRICS expresan preocupación por efectos de sanciones ilegales en la economía globalLos países del grupo BRICS también manifestaron en la declaración conjunta su preocupación por el impacto negativo de las sanciones ilegales en la economía y comercio globales."Estamos profundamente preocupados por el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales ilegítimas, incluidas sanciones ilegales, en la economía global, el comercio internacional y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible", reza el texto.Para los BRICS, este tipo de medidas "socavan la Carta de las Naciones Unidas, el sistema comercial multilateral, el desarrollo sostenible y los acuerdos medioambientales" y son contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio.Las sanciones ilegales también impactan negativamente en "el crecimiento económico, la energía, la salud y la seguridad alimentaria, algo que lleva a un empeoramiento de la pobreza y de los problemas ambientales".Las restricciones unilaterales y sanciones secundarias, resalta el texto, tienen consecuencias de gran alcance para los derechos humanos, afectando sobre todo a la población pobre y personas vulnerables.La asociación apoya el ingreso de Palestina en la ONU como miembro de pleno derechoLos países miembros del grupo BRICS se expresaron a favor de admitir a Palestina a la ONU como miembro de pleno derecho, indica la declaración.En este contexto, se mencionan en la declaración las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como la Iniciativa de paz árabe, que prevé "la creación de un Estado de Palestina soberano, independiente y viable dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas para junio de 1967 con la capital en Jerusalén Este, que coexista en paz y seguridad con Israel".Los líderes del grupo piden un alto el fuego inmediato y liberación de rehenes en la Franja de Gaza"Destacamos la necesidad absoluta de lograr inmediatamente un alto el fuego amplio y permanente en la Franja de Gaza, liberar con urgencia y sin condiciones previas a todos los rehenes y detenidos de ambos lados, (...) y asegurar un envío irrestricto, sostenible y a gran escala de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", reza el documento.Los países de los BRICS también instaron a todas las partes interesadas a "mostrar la máxima moderación y evitar acciones y declaraciones provocativas que podrían causar un aumento de tensiones."En este contexto, los líderes de los BRICS advirtieron de la posibilidad de que una mayor escalada del conflicto en la Franja de Gaza pueda provocar un aumento de tensiones, extremismo y consecuencias devastadoras a nivel regional y global.Los BRICS preocupados por continuos conflictos en Oriente Medio y África del NorteLos líderes del grupo BRICS expresan preocupación por continuos conflictos e inestabilidad en la región de Oriente Medio y África del Norte, según la declaración final.De acuerdo con el documento, los países del grupo recordaron la declaración conjunta firmada al final de las reuniones de los viceministros de Exteriores y enviados especiales de los BRICS para Oriente Próximo y África el 25 de abril pasado.En resumen, reafirmaron su compromiso con el principio básico de que la paz y la seguridad en estas regiones deben lograrse y mantenerse de conformidad y con pleno respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.El grupo exige seguir apoyando el proceso de paz en Yemen bajo los auspicios de la ONULos países de los BRICS llaman a seguir apoyando el diálogo y el proceso de paz en Yemen bajo los auspicios de las Naciones Unidas, indica la declaración conjunta de los líderes del grupo.El movimiento Ansarolá (hutíes), que controla el norte de Yemen y cuenta con el apoyo de Irán, inició en noviembre de 2023 una campaña de ataques a barcos presuntamente relacionados con Israel en el golfo de Adén y el mar Rojo, como represalia por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza.Numerosos ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra barcos en el mar Rojo obligaron a compañías navieras a usar rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte.En diciembre de 2023, Estados Unidos puso en marcha una operación multinacional para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes. Desde mediados de enero, EEUU lanzó varias rondas de ataques contra objetivos de Ansarolá en Yemen, algunas en coordinación con el Reino Unido y otros aliados.Los altos cargos del movimiento sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar embarcaciones vinculadas a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza.Los BRICS destacan propuestas nacionales de mediación para resolver el conflicto ucranianoLos BRICS recordaron las propuestas nacionales de mediación en el conflicto ucraniano en la declaración final. En el documento rememoraron "las posiciones nacionales sobre la situación en Ucrania y su entorno expresadas en los foros pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad de la ONU y y la Asamblea General de la ONU".Los BRICS subrayaron que todos los Estados deben actuar de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.Los líderes de los BRICS llaman a fomentar el régimen de no proliferación y el desarmeLos líderes de los países BRICS solicitaron el fortalecimiento del régimen de no proliferación y del desarme, reconociendo su papel en mantener de la estabilidad global, señala la declaración de la asociación.Además, los BRICS enfatizaron la importancia crítica de los esfuerzos destinados a acelerar la implementación de las resoluciones sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en Oriente Medio, incluida la conferencia en esa esfera convocada por la Asamblea General de la ONU.Los BRICS destacan la necesidad de la plena implementación del acuerdo nuclear iraníLos mandatarios de los países miembros del grupo de los BRICS destacan en la declaración conjunta la necesidad de la plena implementación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el llamado PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán, con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear, trabajando en Viena.Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció en marzo de ese mismo año una pausa en las conversaciones de Viena "debido a factores externos". Irán culpa de ese estancamiento a las autoridades de EEUU.En junio de 2022, Moscú, Teherán y Pekín afirmaron, en una declaración conjunta emitida en el marco de la agenda de la sexta reunión de la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que están convencidos de que es hora de que los países occidentales tomen medidas para restablecer el acuerdo sobre el acuerdo nuclear y Rusia, China e Irán están listos para ello.El grupo aboga por prevenir emplazamiento de armas en el espacioLos países del BRICS abogan por prevenir el despliegue de armas en el espacio, indica la declaración conjunta del grupo.El documento precisa que "un paso importante para lograr esa meta consiste en la presentación en la Conferencia de Desarme en 2024 de un proyecto actualizado del acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetivos situados en el espacio".El texto destaca además que pueden contribuir a evitar el despliegue de armas en el espacio "las obligaciones prácticas y no vinculantes, como las medidas para garantizar la transparencia y las medidas de fomento de la confianza, así como las normas, reglas y principios universalmente aceptados".La declaración final fue publicada en el marco de la XVI Cumbre de los BRICS que se celebra en Kazán del 22 al 24 de octubre bajo el lema del fortalecimiento del multilateralismo en aras de un desarrollo global justo y seguro. Rusia asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de los BRICS para el 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros.Además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el grupo ingresaron Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos en 2024. Arabia Saudita no se integró formalmente, pero participó en las reuniones del grupo. De esta manera, la asociación representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.

