Moscú propuso crear una bolsa de cereales de los BRICS que serviría de una nueva plataforma comercial que utilizarán los mayores productores y consumidores del... 25.10.2024, Sputnik Mundo

El dominio de EEUU en la economía mundial no empezó realmente con el dólar: hay que recordar que, tras la II Guerra Mundial, los estadounidenses se convirtieron en los principales proveedores de trigo y maíz. Como resultado, toda la infraestructura moderna del mercado mundial de cereales ha sido moldeada por Washington. Así, los puntos de referencia se orientan en las cotizaciones de la Bolsa de Chicago (CME), y se utiliza principalmente la divisa estadounidense como moneda de liquidación.Al mismo tiempo, EEUU no es el líder de las exportaciones de cereales a escala mundial. Rusia es el líder, y sus socios de los BRICS también están entre los primeros. Pero a pesar de ello, "no pueden participar plenamente en la formación de los precios de los productos agrícolas básicos" y se enfrentan a la manipulación de terceros países, comentó el presidente ruso, Vladímir Putin, en la XVI cumbre de esta asociación en Kazán.En consecuencia, en palabras del mandatario ruso, surge la tarea de proteger los mercados nacionales "de las interferencias externas negativas, la especulación y los intentos de provocar una escasez artificial de productos alimentarios", tarea que se encomienda a la bolsa de cereales de los BRICS.De acuerdo con el experto, las bolsas de Chicago y París carecen prácticamente de los mecanismos de fijación de precios de mercado declarados en la teoría económica, y "la colusión de vendedores, vertiendo información poco fiable a través de medios afiliados y/o controlados es una práctica habitual de los especuladores".De ese modo, se trata tanto de los principales proveedores como de los mayores compradores, y el mecanismo propuesto se deshace de intermediarios, al menos en la forma de la Bolsa de Chicago."El mundo está dividido en dos partes: EEUU con sus satélites y Rusia y China con sus socios. Es lógico establecer relaciones transparentes con los socios, incluida la logística, las liquidaciones y la liquidez", destacó el director del Centro de Agronegocios y Seguridad Alimentaria de la Academia Presidencial rusa, Anatoli Tíjonov.En este contexto, la bolsa aliviará la incertidumbre y garantizará la estabilidad del suministro "en medio de las perturbaciones logísticas mundiales y la creciente escasez de alimentos", subraya South China Morning Post.A consecuencia, como señalaron los participantes en la cumbre de los BRICS, una bolsa común de materias primas podría ser el siguiente paso. Por ejemplo, Rusia propone crear una plataforma separada para diamantes y metales preciosos. Como subrayan los expertos, esto ayudará a luchar contra las barreras comerciales en el mercado y no solo reforzará la influencia geoeconómica de los BRICS, sino que también se convertirá en un serio desafío para Occidente. En consecuencia, con ello se debilitará la dependencia del sistema del dólar y se impulsará la construcción de una infraestructura financiera alternativa, que tanto temen los países occidentales. Como reconoce The Economist, esto permitirá actuar sin tener en cuenta las sanciones, los BRICS se convertirán en una fuerza política y económica clave a escala mundial.

