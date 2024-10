https://noticiaslatam.lat/20241027/un-mundo-sin-confrontacion-y-dominio-que-mas-pueden-ofrecer-los-brics-1158572102.html

Un mundo sin confrontación y dominio: ¿qué más pueden ofrecer los BRICS?

Un mundo sin confrontación y dominio: ¿qué más pueden ofrecer los BRICS?

El grupo BRICS se destaca por su diversidad y pluralismo donde no hay lugar para la confrontación, señala a Sputnik el experto de la Universidad Tecnológica de... 27.10.2024

"Creo que los BRICS abren las puertas, pero esas puertas deben ser inundadas por todos nosotros, que representamos a la mayoría mundial, para asegurarnos de que transformamos, y no simplemente reformamos estas instituciones dentro de la camisa de fuerza que las creó", subraya el director jefe del Instituto de Investigación e Innovación Económica de la Universidad Tecnológica de Tshwane.La marginación histórica y el subdesarrollo de África por parte de las potencias occidentales es un factor clave de su actual realidad económica y política, señala. El papel de los BRICS en el apoyo al desarrollo del continente africano, especialmente a través de proyectos de infraestructuras, como contrapeso a Occidente, es muy significativo, agrega Maharajh.De acuerdo con sus palabras, los BRICS ofrecen un modelo para un orden mundial más progresista, que apoya la cooperación y el desarrollo por encima de la confrontación y el dominio. Este enfoque, sugiere el analista, se caracteriza por la diversidad y la "pluralidad", una distribución del poder no solo vertical sino también horizontal.El investigador enfatiza que los BRICS pueden ser una plataforma para que el sur global comparta sus conocimientos y perspectivas únicos en la escena mundial."Estamos aportando la riqueza de la experiencia del sur global a los propios sistemas mundiales. Y para mí, ese es el elemento más fuerte que viene a través de nuestro conocimiento indígena, nuestro conocimiento tradicional. Nuestras formas de ver el mundo tienen ahora la oportunidad no solo de ser resucitadas, sino de ser actualizadas y puestas a disposición de todos nosotros", resume Maharajh.Rusia asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de los BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros.El grupo, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024.De esta manera, el grupo representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.La XVI Cumbre de los BRICS se celebró en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre en medio de una presión sin precedentes sobre sus participantes por parte del Occidente global, que teme la creciente influencia de la asociación.

