Bolivia cree que el Banco de los BRICS será una alternativa a otras fuentes de financiamiento

Bolivia cree que el Banco de los BRICS será una alternativa a otras fuentes de financiamiento

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia apuesta por un fortalecimiento del Nuevo Banco del Desarrollo (NBD) y considera que es "clave" para financiar los

"Apostamos por el fortalecimiento del NBD y consideramos que paulatinamente va a ser una alternativa importante a otras fuentes de financiamiento tradicional. Consideramos al NBD una institución clave para financiar proyectos a países en desarrollo, además de facilitar la entrada a mercados en expansión como India y China", expuso Sosa.La ministra informó que Bolivia está realizando gestiones desde 2023 para poder formar parte del Nuevo Banco del Desarrollo."Hace algunos meses visitamos las oficinas del Banco en Pekín para hacer seguimiento a nuestra solicitud, que actualmente se encuentra en revisión. En cuanto a los proyectos, tenemos ya una serie de iniciativas que se están ejecutando con países miembros de los BRICS en diversas áreas y nuestra intención es fortalecer su desarrollo", agregó.El 23 de octubre, los países del grupo BRICS apoyaron la creación de una plataforma de inversión para impulsar el flujo de inversiones en el sur global, de acuerdo con la declaración final de la Cumbre del grupo en Kazán, publicada en el sitio web del Kremlin.El grupo BRICS reconoce el papel clave del NBD en "contribuir al desarrollo de la infraestructura y el desarrollo estable de los países accionistas", al igual que apoya a la institución en los temas de "ampliar la financiación en divisas nacionales y reforzar los procesos innovadores en el sector de inversiones e instrumentos financieros".La declaración final fue publicada en el marco de la XVI Cumbre de los BRICS, presidida por Rusia, que se celebró en Kazán del 22 al 24 de octubre bajo el lema del fortalecimiento del multilateralismo en aras de un desarrollo global justo y seguro.Bolivia apoya iniciativa de Brasil y China para conflicto en UcraniaEl Gobierno de Bolivia apoya la iniciativa "Amigos de la Paz", presentada por China y Brasil, para finalizar el conflicto en Ucrania y cree que tendrá un gran apoyo por parte de los países del sur globalSosa destacó que su país participó de la reunión constitutiva de esa iniciativa el 28 de septiembre en Nueva York."Esta plataforma, promovida por China y Brasil, busca abordar la crisis ucraniana mediante mecanismos políticos y diplomáticos que promuevan la paz. La iniciativa tiene potencial de recibir apoyo significativo de otros países, en particular del sur global, que son los más afectados indirectamente por la guerra en Ucrania", apuntó.La ministra advirtió que "los efectos de una guerra no solo se limitan a las partes directamente interesadas, [pues] las repercusiones siempre son negativas para todos los Estados, en particular los del sur global, como la proliferación de armas y el mayor deterioro de la seguridad global".La canciller destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que garantice un "cese al fuego duradero y negociaciones directas entre las partes".China y Brasil aprovecharon el último período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para anunciar la creación de la plataforma "Amigos de la Paz del sur global", que en dicha ocasión sumó a 12 países.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".Acciones de Israel no permiten el inicio de un diálogo en Oriente MedioEn cuanto a la situación de Oriente Medio, Bolivia considera que las acciones militares llevadas adelante por Israel obstruyen el inicio de un diálogo para finalizar el conflicto.Sosa reiteró que su país cree que la "solución de dos Estados" es "una vía justa y duradera" para resolver el conflicto entre Israel y Palestina."Este enfoque propone la coexistencia pacífica de un Estado palestino soberano con fronteras basadas en las líneas previas a 1967 y Jerusalén Oriental como su capital. La única manera es a través de negociaciones políticas inclusivas que involucren a todas las partes relevantes y actores claves de la región, con participación de las instituciones de la ONU", agregó.Oriente Medio está al rojo vivo con las hostilidades entre Israel y la milicia libanesa Hizbulá, además de los continuos bombardeos israelíes a distintas áreas del Líbano, que desde mediados de septiembre se han cobrado más de 2.500 vidas y dejaron miles de heridos y más de un millón de refugiados, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.Las tropas de Israel bombardean también zonas de Siria e intercambian disparos de misiles con los rebeldes hutíes que controlan el noroeste de Yemen.El Estado hebreo, asimismo, está inmerso desde hace más de un año en una guerra contra el movimiento palestino Hamás, que gobierna en la franja de Gaza.

