¿Ojo por ojo?: Parlamento venezolano propone impulsar iniciativa para abolir monarquía española

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, rechazó el 8 de octubre la decisión del Congreso de España de reconocer... 09.10.2024, Sputnik Mundo

En la sesión, los diputados aprobaron de manera simbólica el planteamiento realizado por el presidente del Parlamento, quien agregó que dicha monarquía se constituye como "una institución absurda y ridícula". En su intervención, el diputado también puntualizó que el sistema monárquico español "no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para la expresión de la ultraderecha".Con 177 votos a favor, el Congreso español aprobó instar al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a González como el ganador de las presidenciales. La votación se dio el 11 de septiembre, tres días después de que el excandidato opositor llegó a España, en calidad de asilado político, luego de que la Administración de Nicolás Maduro le otorgara un salvoconducto. El 5 de septiembre, la justicia venezolana dictó orden de detención contra González por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. La medida surgió luego de que el opositor no asistiera a las tres citaciones que le emitió la Fiscalía para comparecer a declarar sobre la publicación y mantenimiento de la página web https//resultadosconvzla.com y por la presunta comisión de delitos informáticos. De acuerdo con el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral, Maduro, por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18% de los sufragios. La Plataforma Unitaria Democrática desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que su candidato fue el ganador de las elecciones. Asimismo, el acuerdo rechaza "categóricamente" lo que consideró como una "nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso". Además, el texto exhorta a los diputados españoles a respetar la decisión "del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro como presidente reelecto Venezuela". Estas declaraciones se producen en medio de las tensiones entre España y Venezuela, tras los pronunciamientos de funcionarios del Gobierno de Pedro Sánchez para que se publiquen las actas de la elección presidencial que se llevó a cabo en el país caribeño el 28 de julio.

