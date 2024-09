https://noticiaslatam.lat/20240911/venezuela-es-el-laboratorio-de-la-derecha-para-gestar-golpes-fascistas-1157426064.html

Venezuela es el "laboratorio" de la derecha para gestar golpes "fascistas"

En un mundo en el que las ideologías extremistas resurgen con fuerza, Venezuela asume un papel protagónico al organizar el Congreso Mundial contra el Fascismo

Este evento, que reúne a más de 1.200 invitados de 95 países, tiene como objetivo debatir las nuevas formas de fascismo que se presentan en el panorama global, con especial énfasis en cómo Venezuela ha sido un laboratorio de resistencia frente a estas amenazas.En entrevista con Sputnik, Tania Díaz, vicepresidenta de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, abordó la importancia de este congreso y las experiencias que han forjado la resistencia venezolana frente a lo que considera una agresión global. "El pueblo venezolano, una vez más, que viene siendo víctima de un golpe continuado desde el año 1999 hasta la fecha, creemos nosotros que es el laboratorio de una escalada en esa agenda global de la extrema derecha que tiene el avance del fascismo como uno de sus componentes", sostuvo Diaz. La rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones detalló cómo la nación fue atacada desde múltiples frentes durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Para Díaz, esta ofensiva incluyó una "operación de guerra difusa de quinta generación", que buscaba desestabilizar tanto el aspecto militar como moral y cognitivo del pueblo venezolano. Explicó que se organizó una operación paramilitar que "tomó de manera violenta los territorios donde el chavismo es mayoría" y, al mismo tiempo, implementó en paralelo un ciberataque a portales web clave del país, como los del Consejo Nacional Electoral, el sistema bancario y el transporte. "Una de las fases más criminales fue el sabotaje al sistema nacional de ingresos," denunció Díaz, recordando cómo este ataque afectó directamente a 360.000 familias que esperaban los resultados de la asignación de cupos universitarios. "Era atacar, era desmoralizar y golpear la fortaleza moral y espiritual de Venezuela", subrayó. El neofascismo en el siglo XXI: un arma del capitalismo en crisis El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido enfático en señalar que las agresiones contra el país son parte de una estrategia global de neofascismo, un concepto que Tania Díaz también desarrolla en su análisis."El fascismo es el brazo armado del capitalismo," explicó Díaz, citando al intelectual norteamericano James Petras. En su opinión, el neofascismo actual responde a la crisis sistémica del capitalismo, y Venezuela, por sus vastos recursos naturales y su resistencia a este sistema, se convierte en un objetivo prioritario. "Venezuela es la joya de la corona", afirmó Díaz, no solo por sus reservas petroleras, sino también por sus recursos minerales estratégicos, esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas. "Para el capitalismo tecnológico, esos recursos no son solo estratégicos, son críticos. Los necesitan para mantener su sistema," advirtió la vicepresidenta de formación del PSUV. Díaz subrayó que el verdadero peligro que representa Venezuela para el sistema capitalista global radica en su capacidad de demostrar que un modelo alternativo es viable. A pesar de casi 10 años de bloqueo económico, el país ha mostrado un crecimiento económico sostenido, desarrollando su industria turística y manteniendo un alto porcentaje de inversión social. "Eso es lo más peligroso para los fines del capitalismo", puntualizó. Ley contra el fascismo: una herramienta jurídica para la protección del puebloLa Asamblea Nacional de Venezuela está actualmente debatiendo una ley crucial para el combate contra el fascismo y sus expresiones contemporáneas. Para Tania Díaz, este instrumento legal es indispensable para poner orden y claridad en un contexto de gran confusión. "Dicen que el fascismo se vence con la verdad y con la ley," destacó la dirigente, quien subrayó la importancia de que esta ley defina claramente las responsabilidades y consecuencias de las acciones fascistas en el país. "Lo que busca esta ley es poner en orden cuáles son los derechos que este brote, esta acción fascista, neofascista y neonazi, viola en el resto de la población," explicó. Enfatizó que, en un país cuya constitución está basada en la dignidad humana, es fundamental proteger los derechos de todos los ciudadanos frente a estas amenazas. Además, destacó que esta ley también es clave para poner en su lugar a aquellos actores políticos que, bajo la fachada de la política, buscan subvertir el orden constitucional. "Quien desconozca las reglas del juego electoral no puede ser una opción política," afirmó. La guerra cognitiva: un nuevo frente de batalla Uno de los aspectos más preocupantes de las agresiones recientes contra Venezuela ha sido el uso de las redes sociales y los medios digitales como herramientas para sembrar caos y desinformación, canalizando la ideología fascista hacia la violencia. En este sentido, la Universidad Internacional de las Comunicaciones, bajo la dirección de Tania Díaz, ha tomado un papel activo en la investigación y la creación de estrategias para combatir este fenómeno."Nosotros empezamos a investigar el tema desde 2022, cuando la OTAN confesó que estaba adelantando esta estrategia de guerra cognitiva", señaló. Como parte de esta respuesta, la universidad lanzará en octubre una Maestría Internacional en Comunicación Estratégica para la Defensa Cognitiva, la primera en su tipo, destinada a crear conciencia y estrategias de resistencia frente a estos ataques."Lo que hemos hecho aquí en Venezuela, y lo que han hecho otros pueblos de la región, como Colombia y Brasil, es construir una defensa, una coraza que, aunque no es invulnerable, nos ha permitido resistir," afirmó Díaz, invitando a investigadores y académicos de todo el mundo a sumarse a esta iniciativa.

