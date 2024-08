https://noticiaslatam.lat/20240806/ecuador-responde-a-mexico-que-no-le-dara-el-salvoconducto-a-jorge-glas-1156672776.html

Ecuador responde a México que no le dará el salvoconducto a Jorge Glas

"Reiteramos lo mencionado en el boletín de prensa del pasado 5 de abril de 2024", señaló la Cancillería en un chat de prensa, en alusión a un documento donde Ecuador manifiesta su desacuerdo con la protección de asilo brindada por el Gobierno mexicano al exfuncionario y anuncia su negativa a otorgar el salvoconducto.Sin embargo, este pronunciamiento no ha sido publicado en los sitios digitales oficiales de la Cancillería ni la Presidencia de Ecuador ya que, en realidad, fue emitido por el Gobierno de Daniel Noboa tras la irrupción de la fuerza pública en la sede diplomática mexicana para arrestar a Glas.En el documento, el Gobierno ratificó que actuó "en estricto apego al derecho internacional y en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en apoyo a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada para erradicar la impunidad en el ejercicio de las funciones públicas"."Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel", dice el comunicado del 5 de abril. La víspera, el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al de Ecuador un salvoconducto para el exvicepresidente Glas, con el propósito de que sea entregado y trasladado a un tercer país. La SRE informó mediante un comunicado que la solicitud se hizo en términos de los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas).Además, el Gobierno mexicano pidió que se tomen las medidas humanitarias requeridas para que Glas sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, "en atención al crítico estado de salud que reporta".Glas permanecía refugiado en la Embajada de México en Ecuador desde el 17 de diciembre de 2023. No obstante, el 5 de abril de este año, fuerzas militares y policiales de dicho país asaltaron la sede diplomática para detener al exfuncionario, quien enfrenta casos de corrupción.Específicamente, el exvicepresidente fue condenado por dos casos de corrupción y actualmente se le procesa por un tercero, del que se ha declarado inocente y ha denunciado persecución política por su afiliación al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

