https://noticiaslatam.lat/20240917/nuevo-acuerdo-millonario-entre-eeuu-y-ecuador-que-hay-detras-de-la-cooperacion-en-seguridad-1157564204.html

Nuevo acuerdo millonario entre EEUU y Ecuador: ¿qué hay detrás de la cooperación en seguridad?

Nuevo acuerdo millonario entre EEUU y Ecuador: ¿qué hay detrás de la cooperación en seguridad?

Sputnik Mundo

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, vuelve a recurrir a EEUU para financiar con 25 millones de dólares la lucha contra el crimen. En diálogo con Sputnik... 17.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-17T00:53+0000

2024-09-17T00:53+0000

2024-09-17T00:53+0000

américa latina

ecuador

seguridad

daniel noboa

eeuu

washington

📰 crisis de violencia criminal en ecuador

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/0c/1156102409_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_33ff1d27d069ee9d47c91f2e338f6b5b.jpg

A nueve meses de que la crisis de seguridad estallara en Ecuador con la declaración de estado de excepción, el Gobierno de Daniel Noboa volvió a recurrir a EEUU para solventar nuevas medidas de seguridad que den a los ecuatorianos una sensación de seguridad que parece nunca haber llegado.En efecto, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld firmó el 13 de septiembre un acuerdo con el embajador estadounidense en Ecuador, Arthur Brown, que prevé la entrega al Gobierno ecuatoriano de un total de 25 millones de dólares, de los cuales 10 millones ya fueron acreditados el mismo día de la firma.A través de un comunicado, el Gobierno ecuatoriano aclaró que el dinero se utilizará para "proyectos en materia de seguridad ciudadana, combate al crimen trasnacional y fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad de Ecuador" y que se ejecuta en el marco de un "amplio esquema de cooperación bilateral vigente" entre ambos países.La colaboración se había reimpulsado en octubre de 2023, cuando un memorándum de entendimiento firmado por el entonces Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) y la Casa Blanca que, con el pretexto del combate a los grupos armados, habilitaba a efectivos militares estadounidenses a moverse con libertad por el territorio ecuatoriano, con el mismo nivel de protección que los funcionarios diplomáticos.En aquel momento, el Gobierno de Lasso aseguró que Washington invertiría unos 3.100 millones de dólares en siete años para mejorar la seguridad de Ecuador. A eso deben sumarse otros 172 millones que, según un estudio del Centro Latinoamericano de Geopolítica (Celag), EEUU ya había inyectado en Ecuador entre 2021 y 2022.Ecuador, el nuevo socio de EEUU en SudaméricaLa sintonía con Washington fue ratificada por Noboa, que solo días después de haber declarado el estado de excepción en territorio ecuatoriano, recibió en Quito a la comandante del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson. En esa oportunidad, el mandatario sudamericano había remarcado que EEUU es "un socio estratégico para el Ecuador".El experto remarcó que este nuevo anuncio se da no solo en un contexto preelectoral en Ecuador sino luego de que el Plan Fénix, instrumentado por Noboa para combatir a los grupos criminales, no haya dado los resultados que la población preveía. Según Sempértegui, las medidas "no han sido efectivas" y, tras un "buen inicio" en febrero de 2024, la efectividad del plan "se apagó muy rápido y no se ha podido recuperar la paz que tanto anhela el pueblo ecuatoriano".Sempértegui enfatizó que la situación demuestra que "Ecuador no puede lugar contra este problema por sí solo y por eso recurre a EEUU". En ese sentido, lamentó que la no existencia de una "plataforma internacional multilateral" que permita a los países latinoamericanos adoptar políticas comunes en materia de seguridad y especialmente el crimen trasnacional."Los resultados en la región se obtienen de la unión de esfuerzos", apuntó el analista, para quien esos esfuerzos podrían estar liderados por Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, "una especie de G5 latinoamericano".Así las cosas, el nuevo desembolso millonario puede verse, según el analista, desde dos ópticas: una que le permite a Washington "mostrarse como una potencia mundial benefactora que ayuda a los países de la región con sus asuntos de seguridad"; y otra centrada en considerar el acuerdo como un logro de Noboa que puede "mejorarle la imagen" pensando en las elecciones de febrero de 2025.El analista repasó que la imagen del presidente ecuatoriano no solo decayó por la falta de resultados en materia de seguridad, sino también por los problemas en el abastecimiento de energía eléctrica que provoca apagones masivos en el país.¿Bases militares de EEUU en Ecuador?"Noboa busca mejorar su imagen como sea", sentenció el experto, recordando que entre las últimas medidas del presidente están descuentos en las tarifas de energía. En materia de seguridad, Noboa también sorprendió al anunciar, el 16 de septiembre, que propondría a la Asamblea Nacional derogar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, algo que estaba impedido por la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).De aprobarse, la medida podría habilitar a EEUU a instalar, en el marco de los sucesivos convenios de cooperación que tiene con Ecuador, una base dentro del territorio ecuatoriano. En enero de 2024, el analista de Celag Aníbal García Fernández había recordado, entrevistado por Sputnik, que EEUU mantiene desde hace tiempo su intención de instalarse en las Islas Galápagos, un enclave que podría darle "el control de cierta parte del Pacífico en un escenario bélico con China".

https://noticiaslatam.lat/20240112/la-contracara-del-caos-en-ecuador-que-gana-eeuu-con-la-declaracion-de-conflicto-armado-interno-1147320848.html

https://noticiaslatam.lat/20240716/zona-de-guerra-duran-la-peligrosa-ciudad-de-ecuador-que-sera-intervenida-por-el-gobierno-1156171277.html

ecuador

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, seguridad, daniel noboa, eeuu, washington, 📰 crisis de violencia criminal en ecuador, 💬 opinión y análisis