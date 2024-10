https://noticiaslatam.lat/20241008/aranceles-de-la-ue-a-los-autos-electricos-chinos-un-bumeran-para-los-objetivos-verdes-europeos-1158059605.html

Aranceles de la UE a los autos eléctricos chinos: ¿un búmeran para los objetivos verdes europeos?

Aranceles de la UE a los autos eléctricos chinos: ¿un búmeran para los objetivos verdes europeos?

La decisión de imponer tasas no fue unánime y escenifica una división en Bruselas. Pekín critica el paso y advierte que la transición verde está en juego...

El 4 de octubre, los 27 países que forman el Consejo de la UE votaron imponer un arancel extraordinario a la importación de automóviles eléctricos fabricados en China. La imposición contó con el voto a favor de diez países y la abstención de doce. Otros cinco votaron en contra. A partir del 31 de octubre y durante los próximos cinco años, las tasas podrán llegar hasta el 35,3%, aparte de las ya existentes (10%).La Comisión Europea (CE) decidió su implantación definitiva, pese a que el resultado de la votación no fue totalmente categórico. Es más, Alemania, el mayor productor de automóviles europeo, votó en contra. Y España, que durante meses defendió la introducción de aranceles, finalmente cambió de postura y se abstuvo. Francia e Italia votaron a favor. El resultado escenifica una división, pues aunque el voto en contra no concitó siquiera una mayoría simple, el voto mayoritario es abstencionista y entraña un mensaje.Es el caso de España, que manifiesta la conveniencia de hallar una solución negociada con China. "Hay mucho en juego para nuestra industria", escribió el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, en una carta dirigida al vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, que se filtró a Reuters. En su opinión, la UE debería seguir negociando más allá de la votación vinculante.Las palabras del ministro recogen el sentir expresado por el presidente Pedro Sánchez durante su visita en septiembre a la República Popular China, donde evidenció un cambio respecto a la posición inicial defendida por España y declaró que la UE debería reconsiderar su posición, urgiendo a las partes a evitar una guerra comercial.Sánchez certificó así un cierto alineamiento con el rechazo del Gobierno alemán. Bruselas queda de esta forma privada de una posición monolítica sobre la cuestión, aspecto a tener en cuenta por Pekín de cara a ulteriores negociaciones. El viraje de España se explica, por ejemplo, por el deseo de asegurarse las inversiones que el grupo automovilístico chino Chery anunció en la zona franca de Barcelona en forma de factorías.Los temores de Alemania y EspañaLa medida afecta a cualquier vehículo eléctrico fabricado en China que se venda en la UE. En este sentido, los autos de la estadounidense Tesla quedarán gravados con un arancel del 7,8%.Pero en una situación en la que Volkswagen planea despedir a miles de trabajadores y se plantea trasladar parte de su producción al país asiático como consecuencia del alza de los precios de la energía en Alemania (y, por ende, de los precios de producción industrial), ahora se teme, además, que el recargo afecte a sus ventas en China. El sector alemán de la automoción presionó en bloque al Gobierno de Olaf Scholz para que votara en contra y este exhortó a la CE que no desate una guerra comercial. El director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, calificó la votación de "señal fatal" para la industria automotriz. "Lo que se necesita ahora es un acuerdo rápido entre la Comisión y China para evitar un conflicto comercial del que nadie saldrá ganando", declaró a Reuters.Por su parte, en otro comunicado, Mercedes-Benz la tildó de "error que puede acarrear consecuencias negativas de gran alcance", por lo que pide una moratoria en la aplicación de las medidas arancelarias.De resultas de un ulterior empeoramiento de las relaciones comerciales, las inversiones chinas en la UE en forma de emplazamiento de factorías podrían quedar comprometidas. No es tanto el caso de la planta de la automovilística BYD en Hungría, ya en curso, como las de Xpeng y Chery, si bien esta última apunta a Barcelona."Probablemente, China será más selectiva en sus inversiones", argumenta Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de Política China con base en Pontevedra. En declaraciones a Sputnik, este analista señala que la decepción del gigante asiático con España debe ser "bastante profunda", dado que en Pekín Pedro Sánchez "dio a entender una cosa y luego hizo otra en Bruselas".Con motivo de evaluar antes el impacto de los aranceles, el grupo chino Chery decidió en septiembre retrasar los planes de apertura de una factoría en la zona franca de Barcelona, precisamente donde a finales de 2021 dejó de operar la japonesa Nissan. Se pospone así al menos un año la fabricación del modelo eléctrico Omoda 5 en colaboración con Ebro, su socio español.El comentario de la Cámara de Comercio de China ante la UE al respecto del futuro de las inversiones en general, es concluyente. A su juicio, los aranceles "no reforzarán la resistencia de las industrias locales en Europa". Ante bien, las medidas "corren el riesgo de disuadir las inversiones chinas, socavar la competitividad del mercado europeo y disminuir la vitalidad de la cadena mundial de suministro de vehículos eléctricos".La economía verde, en juegoEl Ministerio de Comercio chino se opone frontalmente a lo que considera que son unas "prácticas proteccionistas injustas e irreflexivas de la UE que violan gravemente las normas de la OMC", según la postura oficial trasladada a la prensa china.Aparte de "obstaculizar" el comercio entre la UE y China, las medidas arancelarias "retrasarán la transición ecológica y repercutirán negativamente en los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático", aseguran en el Ministerio.En la actualidad, la producción mundial de paneles solares, aerogeneradores y baterías eléctricas se centra mayoritariamente en China, así como el tratamiento de los minerales estratégicos necesarios para la fabricación de sus componentes. Y la implantación global de un tráfico rodado movido por energía eléctrica es inconcebible sin China.Según los editorialistas de Global Times, "los 'tres nuevos productos de China' —vehículos eléctricos, baterías de iones de litio y células solares están facilitando que el mundo acelere sus transiciones ecológicas y con bajas emisiones de carbono, mientras que sus proyectos de infraestructuras se extienden por más de 190 países y regiones de todo el mundo". En esta situación, cabe preguntarse si, a partir de ahora, unos y otros abandonarán o flexibilizarán los objetivos verdes de sus economías."La opción china en cuanto a la transición verde no tiene vuelta atrás, por más que se le pueda complicar, y explorará opciones alternativas que ayuden a paliar las negativas consecuencias de esta decisión", añade Ríos, convencido de que toda respuesta china será calculada al milímetro, en aras de evitar una guerra comercial que solo sería positiva "para quienes abogan por el desacoplamiento entre los dos socios".Decepción en una fecha importanteLa decisión de la UE ha coincidido prácticamente en el tiempo con los fastos y actos oficiales en China por el 75.º aniversario de la fundación de la República Popular, cuyo viaje hacia la modernización ha escenificado una política exterior independiente y pacífica ejemplificada por sus amplias relaciones comerciales.La dirigencia china inscribe el desarrollo de su país en una cosmovisión de "futuro compartido" cuya metodología es la "construcción conjunta y la cooperación mutuamente beneficiosa", un plan que contrasta con "los casi 500 años de estrechez de miras de Occidente" en su construcción de un orden mundial basado en "jerarquías hegemónicas" y relaciones de "centro-periferia", escriben los editorialistas de Global Times.Y ahora, en cierto modo, la decisión de la UE supone una acción de aguafiestas, un jarro de agua fría cuyo impacto en las relaciones político-comerciales habrá que dilucidar. ¿Queda algún margen diplomático para hallar una solución compartida?Pekín desea seguir negociando. Porque más allá del estudio de aranceles de respuesta a las exportaciones europeas de brandy, productos lácteos y carne de porcino (que afectaría especialmente a España) al país asiático, este podría aprovechar la falta de unanimidad política en Bruselas para seguir manteniendo los canales de negociación."La reacción a la votación demostró una vez más la divergencia de pensamiento entre la burocracia de la UE y algunas de sus industrias", expresó al respecto Cui Hongjian, profesor de la Academia de Gobernanza Regional y Global de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, en declaraciones a Global Times.

