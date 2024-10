https://noticiaslatam.lat/20241007/que-represalias-puede-tomar-china-en-su-disputa-con-la-ue-por-los-vehiculos-electricos-1158053282.html

¿Qué represalias puede tomar China en su disputa con la UE por los vehículos eléctricos?

¿Qué represalias puede tomar China en su disputa con la UE por los vehículos eléctricos?

La UE "no se echa atrás en esto", y la mediación que ejerce la Organización Mundial del Comercio "ya no funciona", por lo que es necesario un "acuerdo bilateral que esperemos firmen las dos partes", añadió el experto.Si no se llega a un acuerdo, Pekín tiene varias opciones para devolver el golpe al bloque europeo, cuyas perspectivas económicas ya se han visto mermadas en los últimos años por la subida de los costos energéticos.Los aranceles podrían afectar hasta al 31% de todas las exportaciones chinas de vehículos eléctricos. Solo en los ocho primeros meses de 2024, China entregó a la UE automóviles eléctricos por un valor de 8.500 millones de dólares, según datos aduaneros. Bélgica fue el mayor comprador del bloque, con el 55% (4.200 millones de euros) de todas las entregas. Alemania ocupó el segundo lugar, con el 14% (1.080 millones de euros), y España el tercero, con el 12,5% (965 millones de euros) de las importaciones.He aquí las opciones posibles de respuesta de China:El 4 de octubre, Bruselas votó a favor de imponer aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos chinos.A su vez, las partes tienen ahora hasta el 30 de octubre para evitar que se apliquen los aranceles. La Cámara de Comercio de China ante la UE criticó la votación, calificando de "medida proteccionista políticamente motivada e injustificada" la investigación de Bruselas sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos chinos que condujo a la subida de aranceles.Cabe destacar que cientos de miles de millones de euros están en juego en el conflicto comercial entre China y la UE. En 2023, China exportó a la UE productos por valor de 515.900 millones de euros, frente a 223.600 millones de euros a cambio, lo que supone un déficit comercial total con el país asiático de 292.000 millones de euros. Los aranceles pueden estar diseñados para cerrar esa brecha, pero podrían ser contraproducentes si Pekín responde con restricciones sobre los productos europeos.

