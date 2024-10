https://noticiaslatam.lat/20241003/puede-el-acercamiento-de-brasil-y-mexico-reducir-la-presion-de-eeuu-en-la-region-latinoamericana-1157933033.html

¿Puede el acercamiento de Brasil y México reducir la presión de EEUU en la región latinoamericana?

Frente a Gobiernos del mismo extremo del espectro político, ¿cómo contribuye el acercamiento de las dos mayores economías de América Latina a reducir la presión estadounidense en la región? Por un lado, Brasil, con una población de 203 millones de personas y un producto interno bruto (PIB) de más de 2 billones de dólares. Por otro, México, con más de 130 millones de habitantes y una producción interna de casi 1,8 billones de dólares.Las dos mayores economías de América Latina celebrarán 190 años de relaciones diplomáticas en 2024 con una buena noticia — México es el sexto socio comercial de Brasil y el quinto destino de sus exportaciones. Solo en 2023 el flujo comercial bilateral alcanzó la cifra récord de más de 14.000 millones de dólares, un aumento del 14,4% en comparación con el año anterior.Los Gobiernos brasileño y mexicano están en el mismo lado del espectro político, lo que también facilita la tan esperada integración de América Latina, indica a Spuntik el profesor del Departamento de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense (UFF) Thiago Rodrigues."México también tiene un ciclo histórico de Gobiernos más resistentes a la presión norteamericana y otros más serviles a EEUU. Entonces la Administración de López Obrador fue una de las que tuvo un ciclo de mayor resistencia, buscando la autonomía. Ambos países tienen Gobiernos de centro-izquierda que buscan alimentar una tradición diplomática de mayor autonomía. Es decir, tener más libertad para comerciar con distintos países y profundizar las relaciones Sur-Sur", enfatiza.Por ello, el experto considera que la unión de las dos mayores economías de la región es un paso positivo hacia una mayor autonomía latinoamericana."Desde luego, en este momento hay un desencuentro con el tercero, que es Argentina —que está en otra parte del espectro—, primero porque está en una crisis económica brutal y no hay visos de que vaya a salir de ella. Y luego por el Gobierno actual, de Javier Milei, que es un Gobierno ultraliberal, alineado ideológicamente con otra esfera, que no es la esfera del nacional-desarrollismo con autonomía", añade.Asimismo, señala que México y Brasil también deberían mantener posiciones más cercanas en grupos como el G20 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).¿Qué tienen en común México y Brasil?Además de representar el 65% del PIB de América Latina, Brasil y México figuran entre las dos mayores economías del mundo y comparten un pasado colonial europeo.En el contexto de la frase eternizada por el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, cuando afirmó "¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!​​", los dos países también tienen una historia de injerencia estadounidense, en mayor o menor medida. Y este acercamiento entre los dos países podría generar una reacción por parte de Washington, opina el profesor."México tiene una gravitación muy fuerte hacia EEUU y ha estado sometido a una mayor presión desde al menos los años 90, con el establecimiento del NAFTA [1992], un bloque de libre comercio con Canadá y EEUU. La presencia de Lula me parece un intento de acercarlos para llevar esta agenda comercial más allá de la industria automotriz, que ha impulsado esta relación, sino para llegar a otra industria importante en Brasil, que es la agroindustria", explica.Al mismo tiempo, un trato entre México y Brasilia en este ámbito podría ser un gran competidor para la industria agrícola norteamericana, porque "la agroindustria brasileña es muy competitiva", cree el experto.La alianza no interesa a la comunidad internacionalLa alianza entre Brasil y México nunca despertó interés en la comunidad internacional, indica a Sputnik la profesora de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC MG) Renata Gaspar.La concesión de préstamos a bajo costo por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países latinoamericanos en los años setenta fue un ejemplo de ello. Ante el ultraendeudamiento generado por la medida, agravado por la subida de los tipos de interés mundiales y la crisis del petróleo, las dos naciones llegaron a amenazar con una moratoria (cuando se suspenden los pagos de la deuda), explica su postura."En su momento, las declaraciones de moratoria de Brasil y México movieron a los principales analistas del FMI y a los economistas estadounidenses a pensar en una solución para que esto no ocurriera. Si Brasil y México hubieran seguido realmente adelante [con la moratoria] y hubieran dejado de pagar su deuda externa, tal vez las relaciones de integración en América Latina y las relaciones económicas habrían sido diferentes, porque podrían haber sacudido el sistema", recuerda Gaspar.Pero como los analistas consideraron este escenario poco favorable para ellos, no permitieron la moratoria, encontrando una forma de mantener la dependencia para los dos países latinoamericanos, expresa la profesora."De este modo, mantuvieron su dependencia económica para que las dos mayores economías de América Latina no pudieran batir las alas. Cuando recuerdo ese momento, habría sido un grito de libertad. Si México y Brasil hubieran entrado en default, podríamos haber tenido un escenario diferente en política internacional al que tenemos ahora", concluye.El 1 de octubre, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, realizó una visita oficial a México con el objetivo de estrechar aún más las relaciones entre las naciones latinoamericanas, además de participar en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya expectativa es mantener el legado de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

