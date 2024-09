https://noticiaslatam.lat/20240917/la-audiencia-televisiva-no-acompano-a-milei-en-su-ultimo-discurso-razon-para-preocuparse-1157589009.html

La audiencia televisiva no acompañó a Milei en su último discurso: ¿razón para preocuparse?

El discurso que brindó el presidente argentino, Javier Milei, ante el Congreso para presenta el proyecto de presupuesto para 2025 no tenía a los legisladores como únicos destinatarios. Fijado en horario central y transmitido por cadena nacional, también buscaba ser una instancia para que el mandatario ratificara su política fiscal ante los argentinos.Sin embargo, las mediciones de audiencia divulgadas apenas horas después de la intervención de Milei encendieron una señal de alarma en la Casa Rosada. Un relevamiento de la consultora Ibope recogido por el diario argentino La Nación dio cuenta de que el encendido —es decir, la cantidad de personas mirando un programa en la televisión— bajó 10 puntos porcentuales apenas comenzó la cadena nacional con el discurso del presidente.La cuenta de X especializada en el tema, Real Time Rating agregó que cuatro de los cinco canales de televisión abierta estaban durante el discurso por debajo de 1 punto de rating —que en la televisión argentina equivale a 100.000 espectadores—, alcanzando el punto más bajo de audiencia en lo que va del año.La misma cuenta consignó que, terminada la cadena nacional, la televisión abierta argentina recuperó su audiencia habitual. Telefe, el que se mantuvo con mayor audiencia, pasó de 2,9 puntos durante el discurso de Milei, a 8,3 sobre las 22:15 horas, ya culminada la intervención del mandatario.Para el experto, la baja en el rating durante el discurso de Milei es un dato que no debe "sobrevalorarse" pero sí puede ayudar a comprender que "la capacidad de atracción" que tenía el presidente Milei "estaba relacionada a su carácter de novedad, a la irrupción de algo por fuera de la política tradicional".Pasados ya 10 meses de su asunción, el presidente podría haber perdido cierto magnetismo que mantenía en el grueso de la población argentina, a base de discursos que, según Cybel, resultan muchas veces "monocordes" y con conceptos que reitera casi de forma textual desde que aspiraba a gobernar el país. Eso comienza a contrastar, según el analista, con un perfil de "showman" que lo convirtió en una figura célebre desde que visitaba estudios de radio y televisión como un economista crítico con el sistema político.Cybel señaló que otra muestra de ese agotamiento es la baja repercusión que ha tenido Milei, la serie, una pieza de seis episodios dirigidos por Santiago Oría, actual director de Realización Audiovisual de Presidencia. "La serie, que se pagó con recursos públicos porque su director es funcionario del actual Gobierno, también tuvo muchísimo menos alcance del que se esperaba. Eso muestra cierto desgaste en su imagen y en los productos sobre su figura", apuntó el analista.Los señalamientos sobre la audiencia de sus discursos parecen ser un tema sensible para Milei, que al día siguiente compartió publicaciones de medios que contrapusieron la hipótesis de una pérdida de audiencia. De hecho, la propia TV Pública argentina informó que, contando la televisión abierta y la televisión por cable, el discurso había llegado a tener una audiencia de 28 puntos de rating, equivalente a 7,8 millones de personas.La diferencia se explica, de acuerdo a un análisis hecho por La Nación, porque mientras la audiencia se desplomó en la televisión abierta, se incrementó entre los cableoperadores, donde se ofrecen señales argentinas dedicadas a las noticias y al análisis político. El oficialismo argentino también reivindicó que 1,4 millones de personas siguieron el discurso por la transmisión oficial en Youtube.Ni Milei, ni la oposiciónPara el especialista en comunicación política, el propio ejercicio del Gobierno y unas últimas semanas que han tenido al Gobierno "a la defensiva" ante intentos de la oposición de aprobar proyectos de ley contrarios a su proyecto político, han "achatado" al personaje de Milei y desdibujado ese "imán" que tenía con el gran público de los medios masivos argentinos, especialmente aquellos descreídos de los políticos tradicionales.De hecho, el analista caracterizó la actual gestión de Milei como "gris", ya que "no está pudiendo mostrar resultados concretos" más allá de una baja de la inflación que, a pesar de sus descensos, se mantiene por encima del 230% anual.De todas maneras, el analista reconoció que el presidente sigue "conservando un núcleo duro de aprobación" que oscila en el entorno del 30% del electorado y que sigue apoyando el proyecto de Milei.Para el especialista, el mandatario podría perder parte de ese porcentaje de adhesión a medida en que "la crisis se profundice" y no haya mayores resultados de la gestión, más allá de la baja de la inflación. Aun así, advirtió Cybel, en la actualidad no parece haber "una propuesta del otro lado que logre acumular ese desencanto", por lo que ese menor interés en Milei puede no repercutir positivamente en ninguna de las fuerzas de oposición.

