Milei, ausente en asunción de Sheinbaum en México: "La relación entre ambos Gobiernos será tensa"

01.10.2024

Javier Milei no viajará a México para el acto de asunción de la flamante presidente Claudia Sheinbaum. En un gesto que vuelve a exhibir las diferencias con el Gobierno de México, el mandatario argentino se ausentará de la ceremonia. Quien sí participará es uno de sus acérrimos opositores: Axel Kicillof, gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires, quien asoma como principal rival del libertario a nivel local.Tras haber tildado de "ignorante" al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el argentino decidió no felicitar personalmente a la flamante mandataria cuando ganó las elecciones. En aquel momento, el sobrio reconocimiento corrió a cuentas de la Cancillería.Según confirmaron a Sputnik fuentes oficiales, tampoco asistirá a la ceremonia la canciller Diana Mondino. El desplante del Gobierno de Milei a Sheinbaum exhibe una elocuente contracara: horas antes del acto de asunción, el argentino recibirá en la quinta presidencial de Buenos Aires a su par salvadoreño Nayib Bukele, con quien ha entablado una cordial relación personal.Diferencias personales, distanciamiento diplomáticoSegún el sociólogo, la distancia entre los mandatarios tiene una explicación subyacente a la afinidad personal. "Probablemente el integralismo regional autónomo promovido por López Obrador se mantenga, y eso genera el rechazo de Milei, quien se ha mostrado explícitamente alineado detrás de Estados Unidos y sus intereses en Latinoamérica", afirma."Milei se enfocaría más a intentar socavar las bases del poder de Sheinbaum, intentando construir un proyecto propio para América Latina. Mientras la líder mexicana se muestra abierta al multilateralismo, el argentino pregona un orden internacional multipolar que gira en torno a Washington", sostuvo Schulz.México no es el único país de la región cuyos gobernantes han recibido descalificativos por parte del presidente argentino. Desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, Milei ha agredido al colombiano Gustavo Petro, a quien tildó de "terrorista asesino", al venezolano Nicolás Maduro, calificado como "dictador", e incluso a Lula Da Silva, a quien consideró "comunista y corrupto".Consultado al respecto, Schulz consideró que "Milei ha expresado su apoyo directo a aquellos gobernantes con quienes coincide ideológicamente, pero también la repulsión hacia aquellos que difieren con él. Esto puede perjudicar el vínculo bilateral, pero sobre todo dañar la posición argentina"."La asunción de un nuevo presidente es fundamental para mantener reuniones bilaterales, pero también para fortalecer las relaciones entre naciones. La relación de Milei con López Obrador comenzó muy tensa, y parece que continuará así con Sheinbaum", señaló Schulz.El espacio vacanteLa ausencia del jefe de Estado argentino será suplida por uno de sus más acérrimos oponentes internos: Axel Kicillof, gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires (centro) y uno de los líderes del peronismo, el principal espacio opositor a Milei. A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense confirmó su presencia en la ceremonia de asunción.Según Schulz, "Sheinbaum podría apostar a una alianza con un sector del peronismo argentino a partir del vínculo con Kicillof, con quien tiene una clara mayor afinidad ideológica. La invitación puede constituir una demostración del interés por fortalecer la relación con movimientos progresistas del continente".El viaje de Kicillof dista de ser una excepción. En apenas tres meses, el gobernador bonaerense viajó a Brasil para reunirse con Lula Da Silva; a Uruguay, para dialogar con el expresidente José Mujica (2010-2015) y con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, y a Roma para mantener un encuentro personal con el papa Francisco, con quien habló en dos ocasiones."Buenos Aires es la provincia más grande de Argentina y uno de sus principales motores económicos. Al ser gobernada por un férreo opositor, con buen diálogo con Lula Da Silva o Gustavo Petro, este puede ser visto por Milei como una amenaza", remarcó Schulz.

