https://noticiaslatam.lat/20240925/discurso-de-biden-en-naciones-unidas-exhibio-un-presidente-derrotado-y-una-doctrina-agonizante-1157743736.html

Discurso de Biden en Naciones Unidas "exhibió un presidente derrotado y una doctrina agonizante"

Discurso de Biden en Naciones Unidas "exhibió un presidente derrotado y una doctrina agonizante"

Sputnik Mundo

La alocución ante la Asamblea General, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, mostró al mandatario despidiéndose del escenario global sin... 25.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-25T00:43+0000

2024-09-25T00:43+0000

2024-09-25T01:51+0000

internacional

joe biden

onu

israel

sanciones

rusia

ucrania

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/14/1143935502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24b684adabe33878a567a3d311a4bde8.jpg

El 21 de septiembre del 2021, en el que fue su primer discurso como presidente de los EEUU ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joe Biden afirmó que su administración "no estaba buscando una nueva Guerra Fría" ni que "el mundo se divida en bloques rígidos", asegurando que la Casa Blanca estaba lista para trabajar con los gobiernos de todos los países, sin importar las diferencias que pudiesen tener con ellos.Tres años después de esas palabras, la Casa Blanca no solo escaló la confrontación con China y Rusia, profundizando las sanciones implementadas por su antecesor Donald Trump y desatando un conflicto con Moscú utilizando a Ucrania. También está implicada en el escalamiento de los ataques contra Gaza y el Líbano por parte de Israel, ya que EEUU financia el 15% del presupuesto de Defensa de la nación hebrea, y envía el 70% del armamento que utilizan sus fuerzas militares, convirtiendo aquella promesa inicial de Biden en algo más que una mentira y en una reliquia de una época en la que intentó presentarse al mundo como un jefe de Estado pacifista.En ese sentido, en su discurso de este 24 de septiembre ante el mismo foro, en la ciudad de Nueva York, el mandatario presentó al mundo como un enfrentamiento entre malos y buenos, este último bando liderado por su propio país. En su alocución, el presidente de EEUU repasó una serie de conflictos mundiales, evitando cualquier atisbo de autocrítica, y asegurando que, pese a todo, siente optimismo en el futuro. "Aunque muchos vean ahora el mundo y vean dificultades y se depriman, yo no lo haré", declaró.Además, Biden hizo referencia a su salida de la contienda electoral, forzada por el Partido Demócrata debido a su hundimiento en las encuestas tras su catastrófico desempeño en el debate con el candidato republicano y expresidente Donald Trump, diciendo que "hay cosas más importantes que mantenerse en el poder". Esto pese a que el mandatario es uno de los políticos en la historia de su país que más tiempo permanecieron tanto en el Senado (36 años) como en el Ejecutivo (12 años, entre ser vicepresidente de Barack Obama y su propio tiempo en la Oficina Oval).¿Pero qué dejó el discurso de Biden en lo que fue considerado su adiós del escenario global, ante su inminente salida del poder y retiro de la vida política, siendo su última gran chance de defender su legado de política exterior ante un auditorio internacional?"Un presidente derrotado"Para Demian Bio, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el mensaje de Biden "exhibió un presidente derrotado y una doctrina agonizante", haciendo alusión a la hegemonía belicista de EEUU que rigió buena parte del siglo XX, añadiendo que el demócrata hizo gala de un cinismo "escandaloso" en el conflicto palestino-israelí, incluso llegando a repetir su presunta defensa de la solución de los dos estados, cuando EEUU fue el único país que vetó la adhesión de Palestina como miembro pleno de la organización en abril pasado. Al respecto, el analista señala que a la vez que Biden llamó a encontrar una salida pacífica al conflicto en Oriente Medio, prometió seguir apoyando militarmente al proyecto Ucrania, una jugada de su administración para intentar debilitar a Moscú y reunificar a Occidente bajo la tutela de Washington, y que solo ha provocado muertes y tensiones a lo largo de Europa.Bio recuerda que en relación a Israel y su operación militar en Gaza (ahora extendida al Líbano) que ya lleva casi un año, pese a amenazar en numerosas oportunidades con distintas líneas rojas que podrían poner el fin al envío de asistencia militar de EEUU a Israel, como por ejemplo la invasión a Rafah, Biden jamás se corrió un centímetro de la postura de respaldo total a Tel Aviv. Para Bio, que Biden haya ido a las Naciones Unidas a repetir que su plan sigue siendo un cese al fuego, cuando Israel continúa haciendo caso omiso a EEUU, mientras su propio Departamento de Estado no ha frenado el envío del armamento que se utiliza para esos ataques, es señal de que el demócrata "o se ha rendido, o se ha quedado sin ideas, o sigue creyendo que el público compra sus mentiras pese a que la realidad muestra lo contrario de lo que él está diciendo".La debilidad de Biden es tal, señala el experto, que la propia oficina de Benjamín Netanyahu difundió este 24 de septiembre, en el mismo momento que el presidente de EEUU daba su discurso abogando por una salida diplomática para la crisis en el Medio Oriente, un escrito en el que el primer ministro de Israel declaraba que los ataques contra el Líbano no se detendrían.En ese sentido, el experto afirma que Biden ha sido históricamente un halcón en cuanto a política exterior desde sus épocas en el senado, y que su reconversión en un mandatario con ideas vagamente moderadas eran apenas una reacción a la agenda "America First" de su adversario opositor, Donald Trump.Sin embargo, durante su mandato como presidente, Biden no solo mantuvo muchas de las más controversiales políticas del republicano, sino que en muchos casos las profundizó."Con Venezuela y Cuba, los bloqueos y el hostigamiento a esos países de EEUU continuaron. Pese a lo que prometió en beneficio del mundo, la transición a la energía renovable actualmente está siendo liderada por China, luego que el demócrata la abandonara en pos de ganar las elecciones en los estados industriales", señala Bio.

https://noticiaslatam.lat/20240924/gobierno-de-eeuu-propone-vetar-autos-con-teconologia-de-china-y-rusia-1157718133.html

https://noticiaslatam.lat/20240923/la-gira-de-biden-para-defender-su-gestion-economica-perjudicara-a-kamala-harris-1157687855.html

https://noticiaslatam.lat/20240918/trump-jr-y-kennedy-jr-critican-fuertemente-la-fiebre-belica-de-la-administracion-biden-harris-1157590072.html

israel

ucrania

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

joe biden, onu, israel, sanciones, rusia, ucrania, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), 💬 opinión y análisis, washington