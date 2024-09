https://noticiaslatam.lat/20240918/trump-jr-y-kennedy-jr-critican-fuertemente-la-fiebre-belica-de-la-administracion-biden-harris-1157590072.html

Trump Jr. y Kennedy Jr. critican fuertemente "la fiebre bélica" de la administración Biden-Harris

Trump Jr. y Kennedy Jr. critican fuertemente "la fiebre bélica" de la administración Biden-Harris

En un editorial publicado en el diario The Hill, Donald Trump Jr., hijo de Donald Trump, y Robert F. Kennedy Jr., excandidato presidencial independiente que declinó a favor del republicano, criticaron que la Administración de Joe Biden considere permitir a Ucrania el uso de armas de precisión de largo alcance proporcionadas por la OTAN contra objetivos en el interior de Rusia.Trump Jr. y Kennedy Jr. acusan que la administración Biden-Harris está aplicando una política que Rusia puede interpretar como "un acto de guerra", en un momento en el que los líderes estadounidenses deberían centrarse en encontrar una salida diplomática a un conflicto que "nunca debió permitirse que pasara".En el texto se afirma que analistas e incluso la propia Administración Biden creen que Rusia no responderá a un ataque con armas de largo alcance, pues hasta ahora no lo ha hecho de manera directa con la entrega de armas occidentales a Ucrania, como los HIMARS (Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad), las municiones de racimo, los tanques Abrams o los aviones de combate F-16. "Su lógica parece ser que si se incita a un oso cinco veces y no responde, es seguro incitarlo aún más fuerte una sexta vez", escriben.Ambos firmantes acusan que "la fiebre bélica en el establishment de la política exterior estadounidense" alimenta una retórica equivocada en la que evocan imágenes de fuerzas rusas rodando por Europa cuando Rusia dejó muy claros sus objetivos al comenzar su operación especial en Ucrania."Rusia dejó muy claros sus objetivos bélicos desde el principio, sobre todo la neutralidad ucraniana y la detención de la expansión de la OTAN hacia el este. Cientos de miles de vidas perdidas y cientos de miles de millones de dólares invertidos después, nadie ha salido ganando: ni Europa, ni Estados Unidos ni, desde luego, Ucrania", añaden.Finalmente advierten que ya es hora de desescalar el conflicto con el fin de evitar una guerra nuclear que podría terminar con la civilización e incluso con la especie humana."Necesitamos exigir, ahora mismo, que Harris y el presidente Biden reviertan su demencial agenda de guerra y abran negociaciones directas con Moscú", concluyen.

