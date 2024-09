https://noticiaslatam.lat/20240914/eeuu-anuncia-mas-restricciones-a-productos-chinos-a-mes-y-medio-de-las-elecciones-1157497360.html

EEUU anuncia más restricciones a productos chinos a mes y medio de las elecciones

EEUU anuncia más restricciones a productos chinos a mes y medio de las elecciones

Sputnik Mundo

El Gobierno de Joe Biden anunció este 13 de septiembre nuevas medidas para imponer aranceles a varios productos chinos con la intención de “proteger” a los... 14.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-14T01:20+0000

2024-09-14T01:20+0000

2024-09-14T01:20+0000

economía

eeuu

china

joe biden

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/15/1140806265_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6fc1b0d8c0945b1fad413f8ceb632e03.jpg

Los aranceles que van de entre 7,5% y hasta 100% se aplicarán a ropa, paneles solares, vehículos eléctricos, acero y otros bienes que China comercializa a menores precios que las empresas estadounidenses. De acuerdo con el diario, las medidas podrían aumentar el costo de algunas importaciones en el marco de un alza de precios en el país norteamericano. Una de esas medidas de la Administración Biden frenará una norma comercial que permitió el año pasado la entrada en EEUU a más de 1.000 millones de paquetes procedentes de China sin que estuvieran sujetos a impuestos, lo que habría "perjudicado" a los fabricantes estadounidenses, reportó el medio estadounidense.La Administración demócrata, que mantiene fuertes impuestos sobre otros productos chinos, aseguró que los envíos respaldados por esta norma permitieron el ingreso en el país norteamericano de fentanilo, el opioide sintético que genera una crisis de consumo en varios estados, y de productos falsificados, de acuerdo con el medio estadounidense.Con esta propuesta se busca eliminar la exención, denominada de "minimis", a una gran variedad de productos, lo que puede tener un impacto en grandes importadores de artículos chinos, como Shein y Temu. La norma comercial permite enviar paquetes desde países extranjeros a consumidores o empresas sin pagar impuestos, mientras no superen los 800 dólares por destinatario al día.Sin embargo, señala 'The New York Times', en los últimos años las empresas en línea como Shein y vendedores de productos chinos en Amazon usaron esta norma para ganar mercado en Estados Unidos, con la que además de evitar los gravámenes, también eliminaron los costos de almacenamiento. Con la nueva medida del Gobierno de Estados Unidos se eliminará la exención para cualquier producto que pueda estar sujeto a impuestos, de acuerdo con las disposiciones legales impuestas por las Administraciones de Joe Biden y Trump para metales, paneles solares y artículos chinos.Según los datos federales presentados por el diario estadounidense, la cifra de paquetes que ingresó a Estados Unidos amparados con dicha norma comercial llegó a más de mil millones en 2023, respecto a los 140 millones registrados hace una década."Se trata de hacer cumplir nuestras leyes", agregó Singh. "Nos estamos asegurando de que las empresas extranjeras respeten nuestras leyes y no pongan en peligro a las familias estadounidenses".

https://noticiaslatam.lat/20240908/calculan-que-biden-esta-de-vacaciones-el-40-de-su-mandato-presidencial-1157370793.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, joe biden, elecciones presidenciales de eeuu (2024), 📈 mercados y finanzas