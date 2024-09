https://noticiaslatam.lat/20240924/gobierno-de-eeuu-propone-vetar-autos-con-teconologia-de-china-y-rusia-1157718133.html

Gobierno de EEUU propone vetar autos con teconología de China y Rusia

Gobierno de EEUU propone vetar autos con teconología de China y Rusia

El Departamento de Comercio de EEUU anunció una propuesta de reglamentación para prohibir la importación y la venta de vehículos conectados a Internet que... 24.09.2024

"El Departamento de Comercio emitió un aviso de propuesta de reglamentación que, de ser aprobada, prohíbe la venta o importación de vehículos conectados que incorporen cierta tecnología y la importación de componentes particulares de países de interés, específicamente China y Rusia", afirma el Gobierno estadounidense en el texto. En caso de ser aprobadas por el saliente presidente Joe Biden, que terminará su mandato a comienzos de año, las restricciones para los vehículos con software entrarían en vigor en 2027, mientras que aquellas dirigidas al hardware tendrían efecto a partir de 2030, según el comunicado. El New York Times recoge en su nota informando sobre el anuncio que funcionarios de la cartera admitieron al periódico que si bien están evaluando impulsar sanciones similares para otras industrias y productos de ambos países, en caso de llevar adelante estas prohibiciones no tendría el alcance de la prohibición concerniente a la industria automotriz."Muchas de estas tecnologías recopilan grandes volúmenes de información sobre los conductores", argumentó Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, al referirse al anuncio.La semana pasada, el gobierno de EEUU había anunciado la imposición de aranceles que van desde 7,5% hasta 100% en ropa, paneles solares, vehículos eléctricos, acero y otros bienes que China comercializa a menores precios que las empresas estadounidenses.Y en mayo de este año, en lo que fue percibido como una decisión electoralista de cara a los comicios de noviembre, cuando todavía no había sido forzado a renunciar a su candidatura debido a su hundimiento en los sondeos, el presidente Biden anunció aranceles del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos, argumentando que estaban fuertemente subsidiados, convirtiendo su precio accesible en una competencia desleal con respecto a los vehículos —más caro y menos avanzados— producidos en EEUU.También, y como parte de la misma estrategia de elevar la confrontación con China, iniciada por la administración Trump en el 2017 pero consolidada durante el gobierno del mandatario demócrata, EEUU prohibió la venta en el país de equipos de Huawei, el gigante chino tecnológico chino, además de bloquear el uso de grúas de fabricación china en los puertos estadounidenses y buscar forzar la venta de TikTok, una de las apps más populares en el país, a su dueño, la desarrolladora china ByteDance.Curiosamente, el New York Times, al reportar sobre la propuesta para prohibir la importación de vehículos con software o hardware chino, admite no solo que el apoyo bipartidista a las sanciones contra China está basada en la percepción de amenazas ya sean "reales o imaginarias", sino que además añaden que expertos sostienen que la campaña contra Pekín "ha ido demasiado lejos y ya está perjudicando a los consumidores estadounidenses".

