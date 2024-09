https://noticiaslatam.lat/20240911/se-acaba-el-sexenio-de-amlo-cuales-son-los-pendientes-que-deja-para-mexico-1157394638.html

Se acaba el sexenio de AMLO: ¿cuáles son los pendientes que deja para México?

11.09.2024

López Obrador, quien arrancó su mandato el 1 de diciembre de 2018, se despedirá de Palacio Nacional el 30 de septiembre de este año. A partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum será quien encabece el Poder Ejecutivo mexicano y, con ello, no solo asume la Presidencia del país latinoamericano, sino la responsabilidad de concluir los pendientes que su antecesor dejará.Frente a este cambio de Gobierno en la nación, Sputnik muestra algunos de los asuntos que, a pesar de las acciones y estrategias desplegadas por la Administración del mandatario mexicano, no fueron finalizados.La triada inconclusaEl presidente de México ha sido claro acerca de varios de los temas inconclusos durante su mandato. "Ofrecí 100 compromisos. Hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el [relacionado con] la descentralización [del Gobierno federal], básicamente", reconoció el 9 de julio de 2024 en conferencia de prensa.Al respecto, en entrevista para Sputnik, el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Sánchez Gudiño, señala que el avance que existió en las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue la intercomunicación, especialmente al inicio del sexenio, con los familiares de los jóvenes, de los que se desconoce su paradero desde hace una década.Sin embargo, este mismo lazo se rompió después de varios años, debido a que los familiares de las víctimas consideraron que no hay avances sustanciales en las pesquisas. Prueba de ello es que el 29 de agosto de 2024, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de este grupo, anunció que no se volverían a reunir con el Gobierno de López Obrador.De acuerdo con Rosales, cuando la investigación mencionó al Ejército mexicano y su posible participación en la desaparición de los estudiantes, empezaron las confrontaciones con el Gobierno federal.Otra tarea pendiente, según el jefe de Estado mexicano fue el desarrollo del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el programa de salud pública más ambicioso de su Gobierno, mismo que, a pesar de haber luchado contra sus opositores, falló por "un tropiezo administrativo".Tanto en la descentralización del Gobierno federal como en el Insabi, Sánchez Gudiño puntualiza que, al ser proyectos de gran envergadura y con variantes a considerar que iban desde presupuestos hasta rubros culturales, era complejo concluirlos en seis años.Los otros pendientesUno de los grandes aspectos que aún no se solucionan es la seguridad. En este sentido, en una charla previa para Sputnik, el doctor en estudios políticos y sociales por la UNAM, Valeriano Ramírez Hernández, estimó que la lucha más fuerte será contra el crimen organizado."En la actualidad, ya no podemos hablar solo de narcotráfico porque ya tiene otras rutas y estrategias. Sheinbaum se enfrentará al grave problema del crimen organizado que se ha dedicado a la extorsión, trata de personas, turismo sexual y el tráfico de drogas", indicó.Estas acciones se observaron en hechos como el paro temporal de los limoneros en Michoacán (oeste) y el desplazamiento forzado de familias de Chiapas (sur mexicano) hacia Guatemala, poblaciones que han sido afectadas por estos grupos delictivos.Mientras tanto, Sánchez Gudiño, quien también es docente en la UNAM, dice que el mayor pendiente es el combate a la corrupción."En esta primera etapa de la cuarta transformación, se logró desmontar una parte de esa maquinaria enorme de corrupción que crearon los gobiernos neoliberales y que impactó a México en todas sus actividades y Poderes [de la Unión]. López Obrador logró quitar algunos de esos elementos, pero aún quedan [resquicios] (...). Es un aspecto en el que hay que profundizar porque, de otra manera, regresará con nuevos aires", refiere.Tareas sin concluir con América LatinaPero no solo quedaron tareas sin finalizar a nivel nacional; también hay temas que, debido a su naturaleza o complejidad, López Obrador no logró cerrar en América Latina antes de dejar el poder.En una charla para este medio, el doctor en Sociología por el Colegio de México (Colmex), Julián Atilano, señala que dos pendientes son la transición energética, donde se apostaba por emplear más fuentes renovables, y la migración irregular que atraviesa a toda la región, y en la que desplegó diversos esfuerzos para ayudar a la población que deja su país de origen por violencia, falta de oportunidades laborales, pobreza, entre otras."Considero que son los dos grandes temas que están [latentes] en la agenda. Por ejemplo, en migración, es un tema que continuará y, ojalá, se sigan conservando políticas como los programas Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro", expone.En este sentido, el doctor en Historia y académico de la Universidad Rosario Castellanos, Javier Gámez, agrega que, aunque se forjaron las bases en este sexenio, es importante que México siga creciendo junto con América Latina como un bloque económico y que luche contra los intereses hegemónicos de Washington y aliados.Se debe avanzar para que "todas las voces sean escuchadas, tengan los mismos votos, haya igualdad y se pueda conocer una economía más responsable frente a los problemas que tenemos, como los ecológicos, políticos o geoeconómicos", pondera en una charla para este medio.Sheinbaum y la agenda pendienteAnte los pendientes, las estrategias que puede desplegar la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, son diversas.Por ejemplo, Sánchez Gudiño vislumbra que una manera de acabar estas tareas e impulsar su propia agenda es tendiendo una gran comunicación con todos los sectores, especialmente con la ciudadanía."[La gente] y sus opiniones son un termómetro del éxito o fracaso de un proyecto. Anteriormente, cuando los gobernantes parecían vivir en su propia esfera, y la sociedad en otra realidad, habían varios problemas. [Con López Orbador] cambió la estrategia donde, de cierta forma, existió retroalimentación en los [conflictos] y se halló una solución o beneficios para la comunidades", considera.En cuanto a la resolución de problemáticas de seguridad, en una charla previa con Sputnik, el doctor en ciencias sociales por El Colegio de México (Colmex) Mario Pavel Díaz, también se inclinó por ampliar el diálogo con otros grupos relevantes para el país latinoamericano, como la Iglesia católica, debido a su intermediación en conflictos durante este sexenio, y las organizaciones de la sociedad civil."Otro sector importante es el empresarial. Ellos siempre van a estar presentes, pero aunque la relación ya está dada porque a ellos les interesa mucho proteger, por ejemplo, la logística de sus compañías frente a posibles interrupciones por parte de alguna organización criminal (...), pueden ayudar a financiar iniciativas [para frenar la violencia], con un impacto social, comunitario y nacional", expresó.

