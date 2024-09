https://noticiaslatam.lat/20240903/muy-buen-trabajo-esto-pensarian-los-mexicanos-sobre-el-fin-del-gobierno-de-amlo-1157234337.html

"Muy buen trabajo": esto pensarían los mexicanos sobre el fin del Gobierno de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, termina su sexenio con 73 % de aprobación, de acuerdo con una encuesta publicada por la firma De las... 03.09.2024, Sputnik Mundo

Se trata del mayor nivel de apoyo al mandatario progresista prácticamente desde el inicio de su mandato en diciembre de 2018, cuando un 80% de la población aprobaba su gestión, aunque, según los datos de la esta casa encuestadora, el presidente nunca bajó de 59% de aprobación en toda su Administración, que concluye el próximo 30 de septiembre.De acuerdo con el estudio, un 70% de los entrevistados le diría al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) "muy bien, buen trabajo" al terminar su Administración, mientras que 11% le diría que hizo un "pésimo trabajo", 13% que "más o menos bien, no se vio gran cosa" y 11% que "medio mal, con muchos errores".En cuanto al desempeño del gobernante, quien este 1 de septiembre presentó su sexto y último informe de gobierno ante miles de personas congregadas en la plaza principal de la Ciudad de México, un 48% dio calificaciones 10; 27%, de 8 y 9; 9% de 6 y 7; 9%, 1 a 5 y 7 de cero, con una calificación promedio aprobatoria de 7,8.Un 29% entrevistados por De Las Heras Demotecnia consideró que los mejor que hizo López Obrador en su gestión fue implementar la política de "ayudar a los adultos mayores"; 8% consideró que "implementar los programas sociales" y 6% "ayudar a la gente".En cuanto a lo peor que hizo el presidente tabasqueño, un 16% estimó que fue "no combatir la inseguridad"; un 3% dijo que "no mejorar las condiciones del sistema de salud pública y otro 3% aseguró fue "no hacer cumplir las leyes".Sobre la situación económica, el 37% consideró que está "mucho mejor que antes", mientras 36% dijo que está "mejor, pero no mucho"; 3% dijo que está igual de mal; 12% "peor que antes" y 8% "mucho peor", según la encuesta telefónica a poco más de 1.000 entrevistados y levantada el pasado 23 de agosto.Al responder una pregunta sobre los servicios de salud pública, 28% estimó que están mucho mejor que antes, 36% que están mejor pero no mucho, mientras que 13% dijo que estaban "peor que antes"; 12% "mucho peor que antes" y 4% "igual de mal".Conforme a la encuesta, un 82% de la población considera que México sí "vivió una transformación" con el presidente López Obrador, mientras que 15% señaló que no fue así.Entre los que consideraron que sí hubo una transformación con López Obrador, 11% afirmó que fue para mal y 89% que fue para bien del país.

