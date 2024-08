https://noticiaslatam.lat/20240822/son-una-gran-ayuda-pension-y-salario-minimo-sacan-a-miles-de-adultos-mayores-de-la-pobreza-1156933678.html

"Son una gran ayuda": pensión y salario mínimo sacan a miles de adultos mayores de la pobreza

"Son una gran ayuda": pensión y salario mínimo sacan a miles de adultos mayores de la pobreza

Cifras del Coneval revelan que, entre 2018 y 2022, 600.000 adultos mayores de 65 años abandonaron la situación de pobreza en México, mientras 300.000 se... 22.08.2024, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

coneval

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

pobreza

salario mínimo

💬 opinión y análisis

María del Socorro Florentina Colorado Hernández es una mujer de 71 años que vive en un pueblo del estado mexicano de Guanajuato (centro) a quien la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores le ha cambiado su situación económica, pues gracias a este programa social recibe una pensión a la que antes no tenía derecho porque ni ella ni su esposo trabajaron en empresas o dependencias del gobierno.Ella es una de las 12 millones de personas adultas mayores que recibe el pago bimestral de más de 6.000 pesos (300 dólares) como parte de la ayuda a personas mayores de 65 años, que forma parte del que es considerado uno de los programas sociales insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, junto con otros factores ha ayudado a cientos de miles de adultos mayores a abandonar la pobreza en los últimos años.Esta ayuda social, que es universal para los mayores de 65 años, ha logrado cambiar la situación económica de la señora Socorro, pues antes dependían económicamente del trabajo de su esposo, quien se desempeñaba como taxista, pero que tras la pandemia por COVID-19 vio deteriorada su salud y tuvieron que dejar su hogar en la Ciudad de México para migrar hacia Guanajuato."Antes era muy difícil porque dependíamos solo del trabajo de mi esposo, no había de otra", relata Colorado Hernández. Gracias a la transferencia que recibe, ahora Socorro y su familia pueden comprar más despensa y para más tiempo: "Estábamos acostumbrados a comprar la despensa semanalmente. Ya con el beneficio que recibimos vamos comprando cosas extras, como carne o pan y ya tenemos para el mes", añade.De igual forma, con el dinero que recibe de manera bimestral ha ganado independencia económica, pues ahora no solo depende de lo que le dé su esposo, sino que ya cuenta con sus propios recursos económicos: “Antes dependía completamente del dinero que ganaba mi esposo en su trabajo y ahora yo tengo mi propio dinero, ahora él tiene su dinero y yo el mío. Ya compro yo misma lo que necesito, lo que me hace falta”.Incluso, ese dinero le alcanza para apoyar a alguno de sus hijos cuando lo necesitan. “Ahora si alguno de mis hijos necesita dinero, pues yo les puedo prestar dinero”, agrega.Disminuye la pobreza entre los mayores de 65 añosSegún el mismo Coneval, mientras fue disminuyendo la pobreza entre los mayores de 65 años, fue incrementando el porcentaje de los que recibieron transferencias monetarias por programas para personas adultas mayores, al pasar de 43,2% en 2018 a 55,7% en 2020.Aunque cree que innegablemente la pensión universal contribuyó a que muchos adultos mayores salieran de la pobreza, el economista Marcos Agustín Cueva Perus, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cree que hay otros factores que también fueron importantes.En el último trimestre de 2022, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que casi tres de cada 10 personas de 65 años y más trabajan. De ese total, el 35% cubrían una jornada completa (48 horas semanales) y casi la mitad de los adultos mayores ganan hasta 6.223 pesos mensuales.Contribución del aumento al salario mínimo en la disminución de la pobrezaEn ese sentido, Cueva Perus destaca que el aumento al salario mínimo también habría contribuido a disminuir la pobreza entre los adultos mayores de México. "Mi idea sería que es el doble beneficio (pensión y aumento al salario mínimo); es decir, que formarían parte del 5,1 millones que salieron de la pobreza, pero que son básicamente trabajadores formales", agrega el especialista.De hecho, un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) titulado El impacto del salario mínimo en la pobreza revela que el aumento a salario mínimo, el cual pasó de 88,36 a 248,84 pesos diarios entre 2018 y 2024, contribuyó de manera importante en la disminución de los niveles de pobreza de la población mexicana en general."Encontramos que la elasticidad del salario mínimo sobre la pobreza es de -0,36; esto implica que entre 2019 y 2022 el número de personas en pobreza se redujo en 23,7% debido al salario mínimo. En otras palabras, de las 5,1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4,1 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo", explicó la Conasami.De igual forma, el estudio sostiene que un incremento de 10% en el monto de la pensión para personas adultas mayores reduce la pobreza en 13%. Según cifras oficiales, entre 2018 y 2024, el monto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores creció 471% al pasar de 1.160 (58 dólares) pesos bimestrales al inicio del sexenio, a 6.000 pesos (300 dólares) bimestrales hacia el último año de la administración.La pobreza aumentaría sin programas socialesUna proyección hecha recientemente por el Coneval revela que sin las transferencias de efectivo realizadas a la población a través de programas sociales, los niveles de pobreza en general habrían incrementado en vez de disminuir, como se ha podido ver en los años recientes.Así, haciendo ese ejercicio, para 2018 y 2022, se observa que el porcentaje de la población en general en situación de pobreza pasa de 41,9% a 43,8% en 2018 y de 36,3% a 39,0% en 2022. Estos incrementos representan que el número de personas en situación de pobreza pasaría de 51,9 a 54,2 millones de personas en 2018; y de 46,8 a 50,3 millones de personas si no hubieran recibido el apoyo de los programas sociales en 2022.Al observar este ejercicio con las estimaciones del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, el resultado es el siguiente: pasaría de 7,0% a 8,4% en 2018 y de 7,1% a 8,9% en 2022. Es decir, de no haber recibido transferencias de programas sociales, el número de personas en situación de pobreza extrema hubiera aumentado de 8,7 a 10,3 millones de personas en 2018; y de 9,1 a 11,5 millones de personas en 2022.En ese sentido, el Coneval destaca que el ingreso por transferencias de programas sociales, monetarias o en especie, representan una fuente importante del ingreso corriente total per cápita de los hogares; es decir, la transferencia recibida por un miembro de la familia forma parte de los ingresos de todos los miembros del hogar.En el caso del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se ha convertido en el segundo programa social que más contribuye a los ingresos de los hogares mexicanos donde existen integrantes que perciben ingresos por parte de esa asistencia social ya que aporta, para cada integrante del hogar, un promedio de 739,7 pesos al mes, solo superado por el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que cada persona de ese hogar le correspondería, en promedio, 848,9 pesos.

