Bolivia: oportunidades y retos en su relación con el sur global

Bolivia: oportunidades y retos en su relación con el sur global

Con una de las mayores reservas mundiales de litio y gas natural, que atraen la codicia de muchos países, Bolivia ha centrado sus relaciones económicas y... 21.08.2024

Aún era 2009 cuando una consulta popular aprobó la refundación de Bolivia como Estado plurinacional. En la práctica, el cambio supuso valorar y reconocer la diversidad cultural y étnica del país andino, considerado como el que mayor población indígena de América Latina —más del 60% de las personas se asume como tal—. También estableció como ley la autonomía de la población indígena y el derecho a la tierra.Todo ello ha acercado aún más a Bolivia a sus socios del sur global, más apegados a las agendas de un mundo justo y multipolar, así lo afirmó al podcast de Mundioka Ana Lúcia Gonçalves, investigadora del Laboratorio de Estudios de Regionalismo y Política Exterior de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (LeRPE/UERJ). Según la experta, el país andino se ha vuelto mucho más activo en su política exterior en comparación con los gobiernos de principios del siglo XXI, incluso adoptando posiciones firmes en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).La investigadora también señaló que, tras nacionalizar el sector de los hidrocarburos del país, centrándose principalmente en el gas natural, Bolivia logró convertir parte de esta riqueza en ganancias sociales. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, la tasa de personas que viven en la pobreza extrema cayó del 36,7% al 16,8%."Actualmente se ha producido una caída en la producción de hidrocarburos, y el gobierno de Arce ha estado buscando nuevos yacimientos que explorar para volver a poner en marcha la economía”, explica.¿Por qué Brasil importa gas natural de Bolivia?Principal proveedor de gas natural de Brasil y responsable de satisfacer cerca del 30% de la demanda nacional, Bolivia llegó a admitir el año pasado que las reservas del país estaban a punto de agotarse, lo que afectaría a las importaciones al país, que es el mayor socio comercial de Sudamérica. Sin embargo, un nuevo avance anunciado el mes pasado ha supuesto un estímulo: un megayacimiento de gas natural de unos 1,7 billones de pies cúbicos al norte de La Paz.Se trata del mayor descubrimiento desde 2005, en medio de la reciente escasez de combustible en el país, que estuvo a punto de provocar una huelga sin precedentes. Robson Valdez, profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (NEL/UnB) de la Universidad de Brasilia, dijo al podcast Mundioka que Brasil podría fortalecer aún más su asociación con Bolivia para apoyar la exploración y la inversión en la reserva recién descubierta.¿Cuál es la mayor reserva de litio del mundo?Con una reserva de más de 23 millones de toneladas de litio, según estimaciones del Gobierno, Bolivia es el tercer país del mundo con mayor abundancia del mineral, por detrás de Argentina y Chile. Crucial para las nuevas tecnologías, especialmente las baterías utilizadas en los nuevos vehículos eléctricos, el profesor Valdez cree que este volumen es actualmente lo que más despierta la codicia extranjera en el país andino."El litio es una novedad, ya que estas reservas se descubrieron recientemente. Sin embargo, la falta de infraestructuras, la inestabilidad política y los acuerdos desfavorables dificultan la redistribución de estos beneficios (económicos) entre la población", subraya.Inestabilidad política en BoliviaA finales de junio, Bolivia sufrió un intento de golpe de Estado tras el asalto al palacio de gobierno de un ala del ejército, dirigida por el entonces comandante general Juan José Zúñiga. A pesar del fracaso de la rebelión, Robson Valdez cree que la situación aún no se ha aclarado del todo y ha creado cierta inestabilidad política en el país, que ya vive con la disputa entre Arce y Morales, que rompió con su ex ministro de Economía y quiere volver al poder.“La gran disputa va a ser realmente en el partido Movimiento Alternativo Socialista [MAS] entre (Luis) Arce, que tiene una visión más moderada, más pragmática, y Evo Morales, que tiene una visión más crítica del fondo económico. Para el conjunto del grupo político, lo que hacía falta era intentar encontrar un consenso para que las fuerzas de la oposición no pudieran aprovecharse de esta fractura en el MAS”, concluyó.

