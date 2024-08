https://noticiaslatam.lat/20240828/bolivia-celebra-el-superavit-comercial-tras-meses-de-incertidumbre-economica--1157112023.html

Bolivia celebra el superávit comercial tras meses de incertidumbre económica

Bolivia celebra el superávit comercial tras meses de incertidumbre económica

28.08.2024

Luego de un comienzo de año deficitario, el Ministerio de Economía celebró que en los últimos tres meses medidos la balanza comercial fue favorable a las exportaciones bolivianas. En junio pasado, la ecuación entre compras y ventas internacionales dejó un saldo de 155 millones de dólares para Bolivia.Este dato da un respiro al Gobierno de Luis Arce, afectado por el descontento social que genera la falta de dólares para transacciones comerciales. Y le permite esperanzarse con que en los meses venideros podrá dejar atrás este problema."En abril el superávit fue de un millón de dólares, en mayo de 37 millones de dólares y en junio de 155 millones de dólares", informó el ministerio a la cabeza de Marcelo Montenegro. La publicación lleva por hashtag "bolivianos creciendo en adversidad".El analista económico Juan José Bedregal compartió con Sputnik su mirada sobre esta noticia: "Hay que destacar que en los tres últimos meses ha habido un repunte, tanto en las exportaciones tradicionales como en las no tradicionales".Explicó que en Bolivia "el sector tradicional está históricamente vinculado a la minería y los hidrocarburos. En este caso, las exportaciones de zinc están repuntando en el sector tradicional, resultado de un incremento de la cotización".En el sector no tradicional, "están despuntando las exportaciones de soya, por un lado, y de carne bovina, un rubro que está abriendo mercados muy importantes a nivel global, como el mercado chino".Bedregal remarcó que gracias a estas exportaciones "van a ingresar divisas en un momento en cual se sufre por un tema especulativo fuerte de la divisa norteamericana. Este incremento de exportaciones ayuda a sobrellevar este aspecto".¿Menos importaciones?Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija (sur), ofreció una diferente mirada sobre el superávit comercial. Indicó a Sputnik que la carencia de dólares provocó que los comerciantes no puedan adquirir productos importados, lo cual explicaría el alza en las exportaciones.Al considerar los tres primeros meses de 2024, con déficit en la balanza, Romero afirmó que "el saldo comercial acumulado de todo este año es negativo, de 272 millones de dólares".Romero aseguró que la balanza comercial positiva no se debe a la política de sustitución de importaciones y de industrialización impulsada por el Gobierno de Arce: "El comercio exterior se ha reducido por la escasez de dólares en el sistema financiero, por eso el dólar en el mercado paralelo está por encima de los 10 pesos bolivianos". La cotización oficial es de Bs. 6,96.Completó que las importaciones bajaron "porque es caro importar".Los caminos del diálogoDías atrás, el Gobierno nacional se reunió con las instituciones empresariales más importantes del país para debatir posibles salidas a la crisis por la falta de combustibles y dólares. Romero observó que "no han tomado medidas a corto plazo para resolver de manera efectiva y sostenible la falta de carburantes y la escasez de dólares, en medio de un proceso inflacionario creciente".En cambio, "se ha hablado de medidas a mediano y largo plazo, como los aranceles cero para la importación de equipos y maquinarias para la industria". Sobre la propuesta para que los privados puedan importar combustibles, el presidente del Colegio de Economistas la consideró inviable, ya que los empresarios requerirían infraestructura para trasladarlos y almacenarlos.El analista Bedregal, en cambio, destacó la importancia del diálogo entre el Gobierno y los empresarios. Evaluó que las medidas consensuadas "generan perspectivas favorables para las exportaciones hacia el cierre del 2024. Esperamos que se pueda cerrar el año con un balance comercial positivo".Bedregal sostuvo que esto "es resultado de una política de apertura de mercados internacionales para las exportaciones bolivianas. Los signos apuntan a que podríamos encontrar un superávit a fin de año. Esperamos superar la coyuntura especulativa en torno a la divisa extranjera", el dólar.

