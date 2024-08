https://noticiaslatam.lat/20240824/militares-bolivianos-reconocieron-su-participacion-en-el-golpe-de-estado-fallido-del-26-de-junio-1157028620.html

Militares bolivianos reconocieron su participación en el golpe de Estado fallido del 26 de junio

Militares bolivianos reconocieron su participación en el golpe de Estado fallido del 26 de junio

Sputnik Mundo

Cinco integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia solicitaron someterse a juicios abreviados para admitir su responsabilidad en el movimiento del pasado 26... 24.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-24T03:27+0000

2024-08-24T03:27+0000

2024-08-24T03:27+0000

américa latina

política

seguridad

evo morales

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

💬 opinión y análisis

golpe militar

intento de golpe de estado en bolivia (2024)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1b/1155770901_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a51d4cbfc9b7187b3aec126ea5b9d947.jpg

A dos meses del fallido golpe de Estado militar, el Gobierno de Luis Arce continúa con las investigaciones sobre 30 personas (entre civiles y militares), de los cuales 11 están en prisión. Cinco de los uniformados detenidos solicitaron a la Fiscalía someterse a un juicio abreviado, para reconocer su responsabilidad en la caótica toma de la plaza Murillo, el pasado 26 de junio, que fue resistida por el presidente y sus ministros en el Palacio Quemado.Ante la errática actuación de los militares en el intento de golpe, desde la oposición desvirtuaron el ataque a la democracia y desde entonces califican a los hechos de aquel día como un "autogolpe" planificado por el Gobierno de Arce.Desde el Ministerio de Gobierno, indicaron a Sputnik que las pesquisas continúan y están próximas a terminarse. Aseguraron que en las próximas semanas habrá novedades sobre este caso, cuyo máximo responsable hasta el momento es el excomandante general del Ejército Juan José Zuñiga, identificado como líder del golpe fallido."Había evidentemente un plan para tomar el poder"Reymi Ferreyra fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). En diálogo con Sputnik, compartió sus impresiones sobre lo ocurrido el pasado 26 de junio. A dos meses de los extraños sucesos es posible evaluar aquel panorama con más elementos de análisis.Recordó que en un primer momento "yo tenía la idea de que era simplemente una especie de plantón, una bravuconada de los militares para evitar el cambio del comandante del Ejército".Para el exministro, el detonante del particular golpe "fue la destitución del comandante del Ejército (que en ese momento era Zuñiga). Pero los indicios señalan que no era simplemente una bravuconada para evitar el cambio de un alto mando".En los días previos al golpe fallido, el entonces general Zuñiga dio varias entrevistas en las cuales afirmaba que el expresidente Morales ya no podía volver a candidatearse. Sostuvo que si el actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) continuaba en su intento de volver a postularse sería detenido.Estas declaraciones fueron interpretadas por el Gobierno de Arce como una intromisión en asuntos políticos del jefe militar, por lo cual se había definido su remoción horas antes de que decenas de militares y tanquetas ocuparan la céntrica plaza Murillo. Uno de los vehículos fue utilizado para derribar la puerta del Palacio Quemado, donde trabaja el Órgano Ejecutivo.Caída de la tesis del autogolpeAnte las evidencias recabadas en los últimos meses, Ferreyra aseguró: "No estoy de acuerdo ni es racional pensar que ha sido un autogolpe. Es ilógico. De ninguna forma sería conveniente para el Gobierno mantener este tipo de conducta. Lo que menos necesita el presidente Arce es encarar una política de desestabilización para promover el cambio de su propio Gobierno". El exministro comentó que una de las líneas investigativas pasa por clarificar el rol de un grupo interno conformado por varios jefes militares: "El movimiento que ha ocurrido parece tener sus raíces en un grupo muy limitado, los Pachajchos, una especie de camarilla dentro de las Fuerzas Armadas".Zuñiga fue identificado como uno de los líderes de este grupo, que según el expresidente Morales fue creado en 2015 para realizar espionaje ilegal a funcionarios del Gobierno y otros ciudadanos del país.Fue el expresidente quien habló por primera vez de los Pachajchos en 2022, cuando aseguró que este grupo pinchaba los teléfonos de él y sus aliados, a quienes también vigilaban en las calles.Según un artículo publicado ese año por el diario El Deber, Zuñiga (en ese momento jefe del Estado Mayor del Ejército) reconoció la existencia de los Pachajchos: "El grupo está conformado por excelentes oficiales, suboficiales y sargentos que trabajan en el Estado Mayor. Ellos también son víctimas de mentiras, de calumnias. Ellos trabajan por la patria, por la institución".Mala lectura militarSegún Ferreyra, los militares no tenían dudas de que iban a triunfar en su movimiento golpista: "Evidentemente formularon un mal cálculo. Ellos exageraron al evaluar la debilidad del Gobierno y sobrevaloraron la posibilidad de que la oposición fuera a apoyarlos".El exministro recordó que durante el Gobierno de Morales funcionó la Escuela de Comando Antiimperialista, cuyos alumnos eran jefes militares, "con la idea de que nunca más el pueblo sea víctima de sus propios militares, sometidos a intereses de transnacionales o gobiernos extranjeros".Con los cambios de Gobierno esta escuela se cerró. "La mentalidad reaccionaria y conservadora está vigente en las Fuerzas Armadas. Es lo que ha demostrado este movimiento", consideró Ferreyra.El pasado 1° de agosto, las Fuerzas Armadas anunciaron la baja definitiva de cinco altos mandos militares por su participación en el golpe fallido. A ellos se les retiró el grado, los honores, uniformes y todo derecho a recibir algún pago de la institución castrense.Además de Zuñiga, fueron dados de baja el vicealmirante Juan Arnez, excomandante de la Armada; el general Marcelo Zegarra, excomandante de la Aviación; el general Juan Mario Paulsen, exinspector general del Ejército; y el general Franz Ordoñez, exjefe del Departamento Tercero de Operaciones del Ejército.

https://noticiaslatam.lat/20240719/luis-arce-es-citado-a-declarar-como-testigo-en-el-caso-de-golpe-fallido-en-bolivia-1156259111.html

https://noticiaslatam.lat/20240705/mano-de-gobiernos-extranjeros-esto-se-sabe-de-su-supuesto-papel-en-intento-de-golpe-en-bolivia-1155933996.html

https://noticiaslatam.lat/20240628/pasado-el-intento-de-golpe-en-bolivia-la-poblacion-se-organiza-para-defender-la-democracia-1155776375.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, seguridad, evo morales, luis arce, movimiento al socialismo (mas), bolivia, 💬 opinión y análisis, golpe militar, intento de golpe de estado en bolivia (2024)