Robert F. Kennedy Jr: "Europa ha perdido la libertad de expresión" | Video

En entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlton, Robert F. Kennedy Jr. se refirió, entre otros temas a la reciente detención del fundador de... 27.08.2024, Sputnik Mundo

El excandidato presidencial de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., fue entrevistado por el periodista y expresentador de Fox News Tucker Carlton y habló de su apoyo al republicano Donald Trump y de la reciente detención de Pável Dúrov, fundador del servicio de mensajería TelegramEn ese sentido, Carlson sugirió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentó al presidente francés, Emmanuel Macron, a detener al fundador y dueño de Telegram, que actualmente se encuentra recluido en una cárcel francesa.Kennedy Jr. agregó que ahora los demócratas también ven cono villano al magnate Elon Musk por permitir la libertad de expresión en su plataforma X, y aseguró que los actuales miembros del Partido Demócrata no creen en la gente."El Partido Demócrata no cree en la gente. Si no crees en la libertad de expresión es porque no confías en la gente, confían en que ellos se las arreglen por sí mismos para tener información en la que puedan basar sus ideas, sus nociones, sus creencias y sus votos", agregó Kennedy.Sobre su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, Kennedy dijo que no sólo ha respaldado al republicano, sino que está ayudando al equipo de transición del expresidente a seleccionar personal para servir en una segunda Administración.Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Trump pierda la elección de noviembre, Kennedy dijo que no piensa en esa opción."¿Qué pasa, si pierde, contigo?", cuestionó Carlson, a lo que Kennedy respondió: "Realmente nunca pienso en eso. Lo que pienso es, vale, esto es lo que tengo que hacer hoy, y ya sabes, levantarme cada día y decir, 'Presentándome al deber, señor', y luego ir a hacerlo". "Ya sabes, nada es una crisis, todo es una tarea, ¿verdad? Así que eso es lo que voy a ser. Una especie de guerrero feliz. Sé lo que tengo que hacer, así que voy a hacerlo", agregó.Durante la misma entrevista, Kennedy le dijo a Carlson que está interesado en ser seleccionado como director de la CIA, pero reconoció que quizá no sería capaz de obtener la confirmación del Senado para lograrlo.

