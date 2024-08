https://noticiaslatam.lat/20240825/como-impacta-en-la-contienda-electoral-de-eeuu-el-abandono-de-robert-f-kennedy-jr-1157047470.html

¿Cómo impacta en la contienda electoral de EEUU el abandono de Robert F. Kennedy Jr.?

¿Cómo impacta en la contienda electoral de EEUU el abandono de Robert F. Kennedy Jr.?

Sputnik Mundo

El candidato independiente anunció el pasado 23 de agosto que suspendía su campaña en 10 de los estados en disputa. Horas después, el abogado de 70 años... 25.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-25T19:15+0000

2024-08-25T19:15+0000

2024-08-25T19:15+0000

internacional

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

kamala harris

joe biden

partido republicano (eeuu)

partido demócrata (eeuu)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/01/1154405573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4170750980f8ea3d86d19b6adda805a9.jpg

¿Cuál será el impacto de la suspensión de la campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr. y el posterior apoyo que le brindó a Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre? Esa es la gran pregunta que se hacen por estas horas, según reportes periodísticos, en los cuarteles generales de Kamala Harris, quien tras su inesperada coronación como abanderada demócrata ha revivido las chances electorales del partido oficialista que hace apenas un mes, y con Joe Biden todavía al frente del ticket, daban por perdidos los comicios ante los malos números del actual presidente.Desde hace días que reporteros estadounidenses venían sugiriendo que Kennedy, controversial abogado y activista ambiental de 70 años y miembro de la histórica dinastía política ligada al Partido Demócrata, pondría fin a su campaña presidencial por la vía independiente y anunciaría su apoyo a Donald Trump, a quien en el pasado había cuestionado por no atender cuestiones ecológicas durante su Gobierno.Finalmente, el 23 de agosto, Kennedy compareció ante los medios para oficializar su pausa en la contienda, de la que responsabilizó parcialmente al establishment demócrata, afirmando que estaban promoviendo una elección sin un piso parejo al impulsar una serie de litigios para bloquearlo de poder competir en varios estados en disputa. Además, y tal como se esperaba, Kennedy le dio en su discurso su respaldo a la candidatura de Trump, admitiendo que no estaba de acuerdo con el magnate en todos los temas, pero declarando que cualquier diferencia que podían tener era menos importante que las "cuestiones existenciales" en las que sí tenían las mismas posturas, como frenar la ayuda a Ucrania.Pero, ¿cuánto beneficia exactamente el apoyo de Kennedy a la campaña de Trump? ¿Y cuánto afectará al momentum de Kamala, que tras ser elegida unilateralmente como la reemplazante de último momento de Biden ha mejorado notoriamente los números de los sondeos de la fórmula demócrata?"Posiblemente haya sido una decisión inteligente"Para Demian Bio, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires, los votos que puedan ir de Kennedy a Trump podrían no ser muchos, pero no es insensato pensar que de todas formas puedan resultar claves para darle la victoria a la fórmula republicana en las elecciones.Sin embargo, hay que solo ver la historia electoral reciente de EEUU, señala Bio, para darse cuenta de que en un duopolio como lo es el sistema político norteamericano, y teniendo en cuenta las particularidades del Colegio Electoral, que dictamina el ganador de los comicios en lugar de la cantidad directa de votos, el arrastre de una tercera opción tiene el poder de definir las elecciones.Ahora, señala Bio, la contienda entre Trump y Harris es tan pareja, según dan cuenta las encuestas, que si el republicano logra seducir a los partidarios de Kennedy, habrá mejorado notablemente sus chances de ganar las elecciones, ya que vale recordar que aunque los votos del abogado y activista no pasen de los miles en cada estado, Biden obtuvo apenas 60.000 votos más que el magnate en los estados en disputa en 2020, y eso fue suficiente para ganar los comicios. ¿Podrá captar votos demócratas para Trump?"La gran pregunta es: ¿logrará su campaña [la de Trump] absorber a todos los votantes de Kennedy? Mi opinión es que esto es posible, pero tendrá que trabajar mucho para hacerlo porque no es algo que sucede automáticamente fruto de un respaldo. En las encuestas, muchos seguidores de Kennedy decían que lo votaban no por sus políticas, sino para enviar un mensaje de rechazo a los dos partidos. Entonces, ese voto será difícil que vaya a la fórmula republicana. Luego están todos los que votan a Kennedy por sus posturas ambientalistas. Trump no tiene los mejores antecedentes con respecto a políticas verdes, y esos votantes podrían preferir irse con Jill Stein, la candidata del Partido Verde. Entonces, no se puede decir que el trasvase vaya a ser total", opina.Sin embargo, Bio cree que Kennedy podría seducir a algunos votantes independientes, o incluso a algunos partidarios demócratas, atraídos no solo por la trayectoria de Kennedy como activista y la "marca Kennedy", sino también por su mensaje pacifista y anti-establishment."De los candidatos, [Kennedy] es el que más claramente ha criticado a los halcones de Washington, condenando el rol de EEUU financiando conflictos en el extranjero, principalmente en Ucrania. Sabemos que hay una base demócrata importante, especialmente personas jóvenes y de izquierda, que son críticas de las políticas de Biden y Harris con respecto a Palestina, y que tampoco apoyan el expansionismo belicista de su Administración. Y también hay un grupo de moderados, que por razones de cuestiones de gasto público, no quieren seguir financiando los intentos de golpes de Estado en el extranjero y el militarismo global de EEUU. Trump ya de por sí es crítico de Kiev, pero si adoptara más decisivamente las posiciones de Kennedy sobre el tema, y lograra que todo el Partido Republicano también lo hiciera, podría ser todavía más atractivo electoralmente", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20240823/kennedy-jr-pausa-campana-y-justifica-apoyo-a-trump-por-promesa-de-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania-1157026343.html

https://noticiaslatam.lat/20240824/trump-critica-a-biden-por-conflicto-en-ucrania-no-tiene-idea-de-lo-que-hizo-1157029273.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, kamala harris, joe biden, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu), 💬 opinión y análisis