Kennedy Jr. pausa campaña y justifica apoyo a Trump por promesa de poner fin al conflicto en Ucrania

Kennedy Jr. pausa campaña y justifica apoyo a Trump por promesa de poner fin al conflicto en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El candidato independiente a la presidencia de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., dijo este 23 de agosto que la promesa del expresidente...

"El expresidente Trump dijo que volverá a negociar con el presidente (de Rusia, Vladímir) Putin y poner fin a la guerra en Ucrania no bien sea elegido presidente. Solo con esto ya estaría justificado mi apoyo a su campaña", dijo Kennedy Jr. al hacer mención al futuro de su campaña presidencial. El actual conflicto en Ucrania, agregó el independiente, es una respuesta predecible al cerco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."El conflicto es la respuesta predecible de Rusia al imprudente proyecto neoconservador de extender la OTAN para cercar a Rusia, un acto hostil", dijo Kennedy durante un discurso en Arizona. Ucrania, agregó, es un representante en una lucha geopolítica iniciada por los neoconservadores en EEUU. Este mismo 23 de agosto, Kennedy Jr anunció que suspendía su campaña, pero aclaró que no está retirando su candidatura, que se mantendrá en todo el país, salvo en diez estados donde no tiene chances de una victoria.Tras conocerse el anuncio, Trump saludó su "muy amable" apoyo para las presidenciales de noviembre, en las que el exmandatario (2017-2021) se enfrenta a la candidata del gobernante Partido Demócrata, Kamala Harris, actual vicepresidenta de EEUU.

