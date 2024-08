La injerencia de Francia en la región del Sáhara Occidental demuestra "arrogancia colonialista"

https://noticiaslatam.lat/20240825/la-injerencia-de-francia-en-la-region-del-sahara-occidental-demuestra-arrogancia-colonialista-1157044490.html

La postura de Francia sobre la región del Sáhara Occidental "va contra el derecho internacional" y se trata de un acto de colonialismo, señala a Sputnik el... 25.08.2024, Sputnik Mundo

El término latino 'autóctono' designa a un pueblo originario de un territorio antes de que fuera colonizado por extranjeros. En Brasil, por ejemplo, todavía hay unos cinco millones de personas consideradas autóctonas que hablan alrededor de mil lenguas diferentes. Y en el Sáhara Occidental, donde aún continúa la lucha de la última colonia de África, hay una población de casi medio millón de personas que sigue resistiendo al imperialismo europeo, el pueblo saharaui o del desierto. Bajo el Frente Polisario, que es una organización política, fundaron la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 80 países, mientras que la ONU considera la región un territorio aún no descolonizado.Sin embargo, Marruecos considera que la región donde vive este pueblo es su territorio e incluso ha construido un muro de arena ilegal de más de 2.700 kilómetros de longitud, que deja aislada a la población saharaui. Además, existen puestos de control, centros de observación y espionaje, así como un contingente de más de 100.000 soldados.Esta semana, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron declaró que Francia reconoce ahora al Sáhara Occidental como territorio de Marruecos. Esto provocó reacciones de países como Argelia, antigua colonia francesa, que respondió retirando a su embajador desde París. En un comunicado enviado al rey marroquí Mohamed VI, Macron también declaró que "tiene la intención de actuar en consonancia con esta postura tanto a nivel nacional como internacional". Además, quiere llevar el debate al Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene poder de veto. "Hoy se perfila un consenso internacional cada vez más amplio. Francia está desempeñando plenamente su papel en todos los foros pertinentes, a través de su apoyo a los esfuerzos del secretario general de la ONU y su enviado personal. Es hora de avanzar. Por tanto, animo a todas las partes a unirse en pro de un acuerdo político, que está a nuestro alcance", anunció.El mandatario francés trata el asunto con total "arrogancia colonialista" y, por otro lado, también parece fingir que "desconoce los derechos del pueblo saharaui", señala a Sputnik el historiador y experto en relaciones internacionales y vicepresidente del Instituto Brasil-Palestina, Said Marcos Tenório.El experto también señaló que la postura francesa fue pronto compartida por España, que también tiene una gran responsabilidad en la situación del Sáhara Occidental. "Estas son cosas sobre las que el Frente Polisario ha estado advirtiendo al mundo. Además, cuenta con el apoyo de más de 80 países, que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática y es un tema que se está debatiendo en la ONU. Lo que Marruecos está haciendo en el territorio es colonialismo y contra eso lucha el pueblo del Sáhara Occidental", afirma Tenório añadiendo que aunque Brasil no reconoce la zona como país, considera al Frente Polisario representante legítimo de la lucha y las reivindicaciones populares desde hace más de 50 años.¿Quién controla el Sáhara Occidental?Desde 1991, año del alto el fuego entre el ala militar del Frente Polisario y Marruecos, dos tercios del territorio están controlados por Rabat, que cuenta con el apoyo de Francia y Estados Unidos, mientras que el resto está administrado por el pueblo saharaui, que cuenta con la ayuda de Argelia."Francia ha ejercido un colonialismo depredador y muy fuerte en África. Usurpó Marruecos, usurpó Camerún, usurpó varios países. Así que este colonialismo acerca a Francia a los planes de Marruecos. París es también una de las principales potencias europeas que se benefician de las riquezas naturales del Sáhara Occidental a través de contratos de pesca ilegales y de la extracción de potasio, que es el principal insumo para la producción de fertilizantes. Y, por otro lado, el rey de Marruecos también tiene una relación política muy estrecha con estos políticos de la derecha francesa", subraya.Y mientras el propio Gobierno se ocupa de invertir recursos para mantener su dominio sobre el Sáhara Occidental, el experto señala que la población marroquí se enfrenta a muchas dificultades y está sometida a una gran represión. "Los movimientos democráticos y de derechos humanos en Marruecos viven bajo la represión del rey Mohamed VI. Así que creo que existe una opresión tanto por parte de Francia como de España sobre el pueblo del Sáhara Occidental a través de su apoyo a Marruecos [...]. Así que hay un juego que implica a la economía, implica intereses políticos e implica el chantaje de este dictador marroquí aliado con Israel para presionar, oprimir y mantener el control sobre el territorio del Sáhara Occidental", expresa.¿Tiene Marruecos un derecho histórico sobre la región?Francia "tardó en reconocer el derecho histórico de Marruecos" sobre el Sáhara Occidental, apunta a Sputnik el profesor de relaciones internacionales Mohamed Nadir."Para los marroquíes, la actuación de Francia, que es la antigua potencia colonial, supone de hecho un cambio radical en un proceso que dura ya 50 años. Y en cierto modo, creo que lo que hemos visto, al menos hasta ahora, es que Argelia no ha reaccionado de la forma diplomática que cabía esperar. Al contrario, de una manera más agresiva, llamando al embajador de París a Argelia, lo que es casi un incidente diplomático entre los dos países", argumenta.Durante la independencia marroquí de España en 1975, más de 350.000 personas viajaron a la región del Sáhara Occidental en lo que se conoció como la Marcha Verde, recuerda el profesor.

