¿Muy tarde para Francia? La injerencia gala, cada vez más cuestionada en sus ex y actuales colonias

Las turbulencias en las actuales y antiguas colonias francesas continúan en África y en las islas del Pacífico.

Mientras en la ONU se debate el tema de la descolonización, Burkina Faso, Malí y Níger encabezan los movimientos anticoloniales en África con la creación de la Confederación de Estados del Sahel en 2023. Mientras tanto, en Nueva Caledonia, en el Pacífico, continúan los enfrentamientos entre fuerzas independentistas y las autoridades francesas.El colonialismo, una forma de dominación política, formal y jurídica que ha tenido lugar a lo largo de la historia, ha adquirido un nuevo rostro en el sistema neoliberal, explicó la analista Natali Hoff de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana.A su vez, las iniciativas anticoloniales de los pueblos oprimidos y explotados se adaptaron a las formas de dominación establecidas por las potencias europeas en América en el siglo XVIII y posteriormente en otras regiones del mundo.En sus palabras, "cuando pensamos en la formación del Estado-nación, del sistema capitalista, [podemos ver que] todos estos elementos están vinculados a este pasado colonial de Europa y a sus efectos muy perversos, especialmente en la periferia del sistema internacional".Por su parte, Alexandre Alvarenga de la Universidad Veiga de Almeida, señaló que los recientes movimientos en países africanos y territorios de ultramar, forman parte de este movimiento anticolonial y antiimperialista. El analista recordó en este contexto que el Imperio colonial francés sufrió un enorme declive en los años 50 y 60 del siglo XX, cuando perdió la mayoría de sus colonias, aunque mantuvo su presencia en las antiguas colonias.Sin embargo, el reciente crecimiento de la influencia de jugadores externos como Rusia y China en el continente africano ha amenazado la importancia de Francia en la región. "Se trata de otros actores que se presentan como alternativas para estas regiones sobre las que Francia siempre ha tenido mucha influencia", manifestó Hoff. "Hubo, por ejemplo, una conferencia, si no me equivoco, el año pasado [2023] en Rusia, en la que se hizo mucho hincapié en la alianza y la diplomacia militar", agregó a su vez Alvarenga, mencionando la II Cumbre Rusia-África, celebrada en San Petersburgo en julio de 2023.Otro ejemplo citado fue el de Burkina Faso, que ha aumentado su cooperación con China para la construcción de infraestructuras, producción, extracción y explotación de recursos naturales. Además, los analistas subrayaron la importancia de acabar con la dependencia de Níger, que es un gran proveedor de uranio de Francia, frente a París.Nueva Caledonia y las recientes protestasEn cuanto a Nueva Caledonia, que sigue siendo una colonia francesa, conocida como territorio de ultramar, desde los años 70 vienen desarrollándose procesos independentistas, fundamentalmente protagonizados por los pueblos originarios, los canacos, que representan el 40% de la población. Aunque pequeña, la isla es estratégicamente importante para Francia, según ambos entrevistados, ya que además de albergar una base militar francesa, Nueva Caledonia posee las terceras mayores reservas de níquel del mundo."Por un lado, tenemos a Francia deseosa de mantener cierto control sobre esta isla, que ahora cuenta con una inmensa reserva de níquel, sobre todo en un mundo en el que tanto se habla de la producción de vehículos eléctricos. Y, por otro lado, hay el pueblo de Caledonia, una población nativa, que ha estado buscando su independencia", precisó Alvarenga.Para esa profesora, la existencia de las élites en estas pequeñas islas y territorios, vinculadas a la economía y la política francesa, también hace que resulte difícil independizarse sin perder ciertos privilegios o ventajas económicas y comerciales.¿Descolonización y violencia van de la mano?Las metrópolis son muy reacias a renunciar a sus beneficios en términos de riqueza, explotación de recursos naturales, mercados de consumo y mano de obra en estos territorios.La cuestión del franco CFA (utilizado por unos 14 Estados de África Occidental y Central), que otorga a Francia el control de la política monetaria de estos países, fue otro de los temas planteados por los expertos."Por tanto, observamos otra intervención francesa significativa en estas regiones, lo que obviamente facilita que la población local perciba esta intervención externa y también permite que otras fuerzas locales capitalicen el descontento de la población", explicó Hoff.En consecuencia, para muchas de las excolonias el camino hacia la liberación pasa por la violencia.A juicio de Hoff, el ejemplo de Argelia (la guerra de la Independencia, entre el 1954 y el 1962), donde se utilizaron métodos de insurgencia e incluso de guerrilla urbana para estimular y acelerar el proceso de independencia, "es muy ilustrativo" en este sentido. De acuerdo con Alvarenga, "es posible llevar a cabo la descolonización de forma más pacífica, pero en muchos casos se recurre a la fuerza, a la violencia. Esta es, de hecho, la regla que vemos en todo el mundo"."Cuando hablamos de independencia, de soberanía, también nos referimos al control del territorio, al monopolio del uso de la fuerza, de la defensa, de la seguridad de los civiles, y eso implica el control de los medios de coerción", profundizó.Ambos interlocutores subrayaron también que el proceso de descolonización pasa por la destrucción de los modelos de dominación formal, una ideología que construye jerarquías raciales, intelectuales y culturales e impone la falsa superioridad del hombre europeo sobre los no europeos. Esto se logra, según Hoff, con la creación de "un sistema que puede legitimar la violencia que sufren muchos pueblos colonizados".La dependencia económica, el sentimiento de inferioridad, el bajo nivel de desarrollo técnico, científico y económico son legados de la colonización que persisten hasta nuestros días. "Lo que está ocurriendo en la región del Sahel, con las poblaciones de algunos países apoyando golpes de Estado, precisamente en términos de discurso anticolonial, sería una reacción a esta violencia perpetrada por Occidente durante siglos", añadió.Alvarenga agregó a su vez que, aunque casi todos los territorios de ultramar franceses cuentan con un movimiento independentista, el reto, es tener la capacidad real para establecerse como Estado soberano.Por ejemplo, para que Guayana Francesa pudiera lograr la independencia, "tendrá que desarrollar alguna base material para defender sus intereses", concluyó.

