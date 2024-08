https://noticiaslatam.lat/20240822/que-es-el-eje-de-la-resistencia-y-que-papel-juega-para-la-region-de-oriente-medio-1156983238.html

¿Qué es el Eje de la Resistencia y qué papel juega para la región de Oriente Medio?

La guerra en curso en Oriente Medio, que ha provocado una de las peores catástrofes humanitarias de la región, tuvo repercusiones políticas en los planes de... 22.08.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103708/58/1037085898_0:0:4040:2273_1920x0_80_0_0_d2032d8a2bdad7b63f4b113d7a5fe0b6.jpg

Un nombre que hasta el ataque sorpresa de Hamás a Israel el 7 de octubre del 2023 había sido olvidado en la geopolítica mundial, el Eje de la Resistencia ha vuelto a acaparar la atención mediática más allá de Oriente Medio.Considerado heredero de los movimientos nacionalistas de la región que marcaron el fin de la dominación del Imperio Otomano a principios del siglo XX, el eje es un colectivo de actores políticos de orientación islamista que operan en el continente: desde Hamás en la Franja de Gaza hasta Hizbulá en el Líbano y los hutíes en Yemen.La definición de resistencia procede precisamente de la lucha contra la hegemonía estadounidense e israelí en Oriente Medio, con una tendencia antiimperialista y anticolonialista. Además de sus brazos políticos, también han formado alas militares y, con el tiempo, se han ganado un nombre en el mundo occidental como movimientos de índole terrorista.Estos grupos surgieron en respuesta a la ocupación extranjera de la región, impulsada por el interés económico en las riquezas del lugar, explica a Sputnik el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP) y autor del libro Colonización neoliberal de Jerusalén, Bruno Uberman."La ocupación saudí de Yemen, la ocupación estadounidense de Irak y la ocupación israelí del Líbano y Palestina. En definitiva, son movimientos que tienen sus contradicciones, a menudo son caracterizados como autoritarios, pero forman parte de esta tradición de resistencia anticolonial y antiimperialista", señala, comentando que dos países de Oriente Medio más también pueden situarse como el Eje de la Resistencia. Según su punto de vista, son Irán y Siria.¿Cuál es el objetivo de Hizbulá?En un manifiesto publicado en 1985, los principales objetivos de Hizbulá eran acabar con cualquier entidad colonialista en el Líbano, establecer un régimen islámico en el país y llevar a los invasores ante la justicia por los crímenes cometidos a lo largo del tiempo.Como es habitual en otros movimientos de resistencia, el grupo cuenta con un brazo de lucha armada que se concentra en el sur del Líbano. También participa en la política del país y tiene representación electoral, expone el experto."Hizbulá, en cierto modo, también tiene toda una red de bienestar social y varios otros estratos, además de ser un brazo armado y un partido electoral. Tiene raíces en la sociedad libanesa. Esto, en cierto modo, es el legado de una tradición de los Hermanos Musulmanes egipcios [el movimiento político islamista, ilegal en Egipto desde 2013], que se parece un poco al pasado de varios de estos movimientos en educación, sanidad, alimentación, en proporcionar un mínimo de dignidad a los hermanos islámicos", añade.Además, el profesor señala que el movimiento libanés opera en un Estado "beligerante con Israel" y, ante este desafío a la hegemonía occidental, también está totalmente "desintegrado" como resultado de la lucha.Los hutíes, que controlan parte del territorio de Yemen y son responsables de ataques contra barcos israelíes y de otros países que apoyan el conflicto en Gaza, se fortalecieron como fuerza política en el país desde 2014, también como contrapunto al dominio de EEUU y Arabia Saudita."Estos grupos tienen formas de organización similares, son grupos políticos con brazos armados y brazos sociales. Suelen estar vinculados y participar en la política institucional de sus países. Pero Hamás, hasta octubre, era la institución de Gobierno de la Franja de Gaza, participaba en la política institucional palestina. Así que eso es un poco lo que les une. Irán, por supuesto, es el actor más poderoso del llamado Eje de la Resistencia. Es el actor que a menudo proporciona inteligencia, armas y otros suministros a sus aliados. Pero no podemos reducirlos simplemente a un vecino que actúa en favor de los intereses iraníes", apunta el profesor.¿Qué es Hamás y cuál es su objetivo?Hamás, de acuerdo con el experto, nació como un brazo de la Hermandad egipcia en Palestina, con la Franja de Gaza como importante centro de acción. De un movimiento pacifista pasaron a la lucha armada para expulsar a los israelíes de la región y al terror como instrumento de resistencia, opina Uberman.Incluso recuperaron la atención mundial tras el ataque sin precedentes a Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.100 personas y cientos fueron tomadas como rehenes.Fue entonces cuando Tel Aviv declaró la guerra a la Franja de Gaza, lo que fue cuestionado por la comunidad internacional unos meses después debido a la dicotomía de respuestas que prácticamente destruyeron el enclave. Esto también cambió la división geopolítica de la región, que antes estaba más próxima a Israel, cree el profesor."Lo que estaba ocurriendo hasta entonces era una expansión de la normalización de las relaciones de Israel en Oriente Medio, con actores importantes como los Emiratos Árabes, Baréin, Marruecos y Sudán, pero sin resolver la cuestión palestina. Este era el camino que estaba tomando Oriente Medio, con una unión de actores en oposición a Irán. Hasta octubre del 2023 se hablaba de formar una OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] de Oriente Medio, que era el objetivo de los estadounidenses", argumenta.En aquel momento, hubo incluso una cumbre en Israel para sellar la alianza prooccidental en la región, pero los continuos ataques contra los palestinos cambiaron el panorama."El resultado fue interrumpir el crecimiento y el auge de esta indiscutible hegemonía estadounidense en Oriente Medio, que ahora se encuentra en un punto de gran retroceso. Porque vemos a Egipto resistiendo mucho a lo que querían los israelíes, que era abrir las fronteras de Egipto para recibir a los refugiados palestinos de Gaza. Vemos a Arabia Saudita alejándose un poco de este eje, [un país que] ya había normalizado las relaciones con Irán por mediación de China [...]. Los actores de Oriente Medio, debido a la existencia del Eje de la Resistencia y a la mayor presencia de actores como Rusia y China en la región, buscan cada vez más la autonomía", explica Uberman.Del Eje del Mal al Eje de la ResistenciaDurante la década de 2000 este colectivo de movimientos recibió un nombre bastante peyorativo, Eje del Mal, construido por el Gobierno norteamericano del entonces presidente George W. Bush, recuerda a Sputnik el profesor de Relaciones Internacionales en la PUC-SP Rodrigo Amaral. El objetivo era construir nuevos enemigos para Occidente, añade."Un periódico libanés de la época, en respuesta, señaló que la declaración de Bush se refería en realidad a un Eje de Resistencia [contra la hegemonía estadounidense]. Esta nueva nomenclatura aportó otra perspectiva a estos actores políticos para deconstruir esta idea del bien contra el mal. El término se popularizó e incluso se incorporó a los periódicos occidentales, porque en gran medida se convirtió en una explicación menos sesgada", subraya.El profesor también destaca que no se trata de un eje "homogéneo" con una coordinación jerárquica común, sino de actores que tienen un interés compartido. "Pero no es una liga, no es una organización, nada de eso. Así que las conexiones que existen son bastante específicas. No tienen una institucionalización regional y actualmente están muy implicados en acciones militares que, aparentemente, tienen cierta coordinación por parte de un liderazgo. Y el único liderazgo posible en términos de capacidad tecnológica, de poder tener este tipo de conexión e incluso de patrocinio, es Irán", afirma Amaral.A pesar de que los distintos Gobiernos comparan sus acciones con las de grupos extremistas de la región, como Estado Islámico —organización terrorista prohibida en Rusia y varios otros países—, el experto concluye señalando que el Eje de la Resistencia se opone a las acciones de estas entidades.

