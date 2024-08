https://noticiaslatam.lat/20240815/exhibe-desprecio-a-los-votantes-la-estrategia-de-kamala-harris-de-no-tener-un-programa-electoral-1156840631.html

"Exhibe desprecio a los votantes": la estrategia de Kamala Harris de no tener un programa electoral

La candidata demócrata para la presidencia de EEUU enfrenta duras críticas por evadir a la prensa y evitar explicar su posición sobre distintos temas... 15.08.2024

Desde hace casi un mes, cuando el mandatario Joe Biden cedió a las presiones internas para buscar la reelección tras un desplome en las encuestas producto de su catastrófico debate con Donald Trump, el ascenso de la vicepresidente Kamala Harris como su reemplazo encabezando el ticket demócrata ha sido la principal historia política en EEUU.Sin embargo, si bien el foco mediático ha estado puesto en numerosos aspectos de su candidatura, desde las intrigas palaciegas que llevaron a su rápida coronación y a la purga de Biden, pasando por su elección de compañero de fórmula y las disputas retóricas con su ahora rival electoral Donald Trump, algo que ha empezado a llamar la atención es la falta de propuestas en sus discursos, que suelen estar centrados en las críticas a su adversario republicano, y su reivindicación del derecho del aborto, derogado hace apenas dos años por la Suprema Corte de EEUU, pero sin pasar revista a sus ideas propias y su plan de gobierno en caso de ganar los comicios.En ese sentido, varios internautas señalaron por estos días que incluso la página oficial de la fórmula Harris-Walz, que sí incluye apartados para donar dinero y comprar merchandising como playeras y stickers con los nombres de los candidatos, no contiene ninguna sección dedicada a la plataforma electoral de la campaña de la actual vice.Una candidatura apresurada... sin propuestasY si bien es cierto que la candidatura presidencial de Harris tomó forma apresuradamente y hace menos de un mes, luego de una imprevista caída en desgracia del presidente Biden, el diario The New York Times, tal vez el diario más cercano al Partido Demócrata, ha señalado en una nota publicada este miércoles 14 de agosto que la ausencia de un programa electoral y propuestas claras son parte de la estrategia del equipo de asesores de Harris, que le han recomendado "no ser demasiado específica", según indica el medio.En el mencionado artículo, titulado "Harris se dispone a presentar un mensaje económico ligero en detalles", el NYT informa que este viernes 16 de agosto, en un acto en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, la candidata demócrata esbozará por primera vez su visión política de cara a un posible gobierno suyo, aunque aclaran que no planea satisfacer las dudas de los votantes sobre sus posiciones e ideas.Al respecto, la nota advierte que su discurso será "ligero en detalles" y que apenas prometerá que, en caso de ser la próxima presidenta, se dedicará a combatir el aumento de la inflación, aunque sin aclarar exactamente cómo lo hará o por qué su propio gobierno no ha podido realizar esa tarea exitosamente. El razonamiento de su campaña, señala el NYT, es que una estrategia de "vaguedad" la hace menos vulnerable a los ataques de los republicanos y, a la vez, a perder el apoyo de grupos empresariales que podrían querer apoyar o hasta financiar su candidatura.En un mismo sentido, en un artículo titulado precisamente "¿Cuán genérica puede ser Kamala Harris?", la revista New Yorker, también tradicionalmente alineada al partido oficialista, cuestiona esta estrategia evasiva de la candidata demócrata, sentenciando que el hecho de que la actual vice no dé precisiones sobre ciertos temas relevantes —el conflicto entre Israel y Palestina y el apoyo de Biden al gobierno de Netanyahu, el aumento de la inmigración ilegal en EEUU, su agenda económica, etc.— "probablemente sea bueno para su campaña, pero no para los votantes".Kamala pone distancia de BidenPara Samuel Losada, internacionalista argentino egresado de la UBA, el plan de Harris responde al hecho de que su campaña quiere presentarse como la novedad y no quiere hacerse cargo de las políticas fallidas de Biden, estrategia que, según las encuestas que la muestran empatada con Trump, mejorando notablemente los números del actual presidente, estaría por el momento funcionando.En ese sentido, Losada dice que Harris se está beneficiando de una campaña corta —será oficializada la próxima semana en la Convención Nacional Demócrata en Chicago y dos semanas después ya varios estados darán comienzo al voto por correo— y del hecho de que las posturas de Trump, ya sea sobre la migración, impuestos o la relación comercial con China, sean extremadamente conocidas, y que él mismo no solo ya fue presidente, sino que ha logrado mantener una centralidad política inusual hace casi una década."Vale recordar que este tipo de imprecisión también fue aplicada con éxito por el propio Trump en el 2016, cuando su campaña se basó en repetir que haría Estados Unidos grande de nuevo (Make America Great Again, MAGA), sin explicar cómo o llevando adelante qué transformaciones. Ahora Kamala lleva adelante esta misma estrategia, que tiene más que ver con el branding y el marketing que con la política", agrega. "El desprecio a los votantes en Occidente"De todas formas, Losada señala que esa tendencia a la evasión y la falta de respuestas a los problemas de fondo no se limita solamente a la política de EEUU, sino que es "un fenómeno que es cada más visible entre los políticos occidentales"."Esto ya lo vimos en la elección británica, con el entonces candidato laborista Keir Starmer evitando posicionarse sobre cualquier tema polémico y solo esperando que el descontento con los conservadores lo llevasen a ganar, que fue lo que sucedió. Ocurrió algo similar en España y Francia, donde el triunfo de [Pedro] Sánchez en los comicios generales y de la coalición de izquierda en las elecciones legislativas, respectivamente, tuvo más que ver con la estrategia de demonizar al adversario y hablar mal de él todo el tiempo antes que de presentar alguna propuesta seria", observa.Según el analista, la popularidad de esta estrategia en la política occidental responde a varios motivos, algunos de ellos locales, pero en su opinión todos los casos comparten un elemento central en común: los candidatos no hablan de soluciones porque no pueden o no saben cómo darlas.

