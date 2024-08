https://noticiaslatam.lat/20240813/trump-en-dialogo-con-musk-la-mayor-amenaza-para-el-planeta-es-el-calentamiento-nuclear-1156792774.html

Trump en diálogo con Musk: la mayor amenaza para el planeta es el "calentamiento nuclear"

Trump en diálogo con Musk: la mayor amenaza para el planeta es el "calentamiento nuclear"

Sputnik Mundo

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, aseguró este 12 de agosto en una entrevista con el magnate Elon Musk que la mayor amenaza que enfrenta la... 13.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-13T04:05+0000

2024-08-13T04:05+0000

2024-08-13T04:05+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

política

seguridad

donald trump

vladímir putin

ucrania

china

eeuu

casa blanca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/15/1156295303_0:0:2866:1612_1920x0_80_0_0_5ef8211dec3649ea8a85592cf1c955d6.jpg

"La mayor amenaza no es el calentamiento global, la mayor amenaza es el 'calentamiento nuclear'", dijo Trump al magnate estadounidense. Trump destacó los crecientes vínculos entre las potencias nucleares y subrayó que Estados Unidos no puede permitir su alineamiento.El medio The Economist informó que autoridades de EEUU planean para 2026 una drástica expansión del arsenal de armas nucleares estratégicas luego de muchas décadas de reducirlo.Está previsto que el nuevo y masivo programa de rearme de armas nucleares comience en febrero de 2026, cuando finalice el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégica (New START) con Rusia.Sobre su relación con que el presidente ruso, Vladímir Putin, el candidato republicano a la presidencia de EEUU dijo que es un "buen negociador" con el que mantiene buenas relaciones. Al abordar temas de política interior de Estados Unidos, Trump calificó el retiro del mandatario Joe Biden de la campaña presidencial como un "golpe de Estado".Biden estaba detrás de Trump en las encuestas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El 21 de julio, casi un mes después de su desastroso papel en el debate contra Trump, el mandatario decidió abandonar la contienda. La candidatura del partido pasó a la vicepresidenta Kamala Harris.Biden ha dicho en entrevistas con los medios que la decisión de no buscar otro mandato fue completamente suya y que apoyó incondicionalmente a Harris para evitar que su salud mental, muy criticada, y su edad de 81 años se convirtieran en una "distracción" para los demócratas en las elecciones.Por otra parte, Trump anunció que volverá al condado de Butler (Pensilvania, este) donde el 13 de julio pasado fue víctima de un atentado emprendido por un francotirador."Vamos a volver a Butler. Vamos a volver en octubre. Estamos todos preparados, la gente es fantástica, son increíbles personas", anunció el exmandatario.Trump lamentó la pérdida de vidas humanas en el intento de asesinato del que fue víctima y confesó que lo primero que preguntó a sus guardaespaldas es cuántas personas han sido asesinadas.Trump sufrió una herida leve en la oreja derecha durante el atentado, que tuvo lugar dos días antes de la Convención Republicana, en donde fue nominado oficialmente como candidato para las presidenciales de noviembre próximo.El tirador mató a una persona del público e hirió de gravedad a otras dos antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

https://noticiaslatam.lat/20240812/equipo-de-trump-exige-a-la-ue-que-deje-de-entrometerse-en-las-elecciones-de-estados-unidos-1156786528.html

https://noticiaslatam.lat/20240812/un-alto-cargo-serbio-alerta-que-tras-atentados-contra-fico-y-trump-el-blanco-podria-ser-vucic-1156774724.html

ucrania

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones presidenciales de eeuu (2024), política, seguridad, donald trump, vladímir putin, ucrania, china, eeuu, casa blanca