El Partido Demócrata "perderá en 2024 pese a una década de manipulaciones fallidas"

El Partido Demócrata "perderá en 2024 pese a una década de manipulaciones fallidas"

De acuerdo con el texto, los demócratas han realizado una serie de manipulaciones desde el 2015 para llegar al poder o mantenerse en él a toda costa; sin embargo, Van Buren auguró que la candidata del partido, Kamala Harris, perderá en las urnas en noviembre próximo.Van Buren recuerda que los demócratas aplicaron una campaña de manipulación para asegurar que el entonces aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, "tenía vínculos muy cercanos con Rusia"."El Rusiagate tuvo un alcance exhaustivo, afectando no solo al candidato Trump, sino también a sus asesores y personal clave. El complot era tan escandaloso —Trump era un verdadero agente ruso, un candidato manchuriano (desleal) viviente— que tenía que ser cierto", escribió.Otra "manipulación" recopilada es la que llevó al actual presidente Joe Biden a no presentarse en la contienda demócrata por la candidatura en 2016, para allanar el camino a la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y que pudiera ganar sin problemas la posibilidad de participar en la campaña presidencial.Según el escritor, a Biden se le manipuló para que no se presentara en la competencia a fin de despejar el camino a la exfuncionaria. También se hizo lo mismo con Bernie Sanders, todo con el fin de consolidar la candidatura de Clinton.Pero la victoria de Trump en 2016 no terminó con la manipulación demócrata, agrega Van Buren, si no que la llevó a otro nivel al intentar expulsar a Trump de su cargo, ya sea a través la trama extendida del Rusiagate, dos intentos de destitución y el surgimiento de múltiples bulos, entre otros.Además, el autor menciona que desde el Partido Demócrata se intentó esconder al público estadounidense "la creciente demencia del presidente Biden", mientras que la más reciente, asegura, fue la aplicada para sacar de la contienda al actual mandatario y meter a la vicepresidenta Harris.

