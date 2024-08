https://noticiaslatam.lat/20240811/biden-afirma-que-decidio-salir-de-la-contienda-presidencial-para-no-ser-una-distraccion-1156770664.html

Biden afirma que decidió salir de la contienda presidencial para no ser una "distracción"

11.08.2024

"Número dos, cuando me presenté la primera vez, me veía como un presidente de transición. Ni siquiera puedo decir cuántos años tengo; me cuesta sacármelo de la boca. Pero las cosas se precipitaron tanto que no fue así", añadió el jefe del Ejecutivo de EEUU.A esa combinación, dijo, se añadía "la cuestión crítica para mí todavía, no es una broma, de mantener esta democracia. Creo que es importante. Porque, aunque es un gran honor ser presidente, creo que tengo la obligación con el país de hacer lo que [es] lo más importante que se puede hacer, y eso es, debemos, debemos, derrotar a (Donald) Trump", dijo el mandatario.Sobre su estado de salud, Biden insistió en que tuvo un día "muy malo" en el primer debate con Trump porque estaba enfermo, pero que no tiene ningún problema serio. Incluso dijo que participará en actos de campaña en Pensilvania y en otros estados.El mandatario anunció su salida de la carrera presidencial luego de semanas de presiones, tanto al interior como al exterior del Partido Demócrata, por su papel en el primer encuentro que sostuvo con el expresidente Trump.Una vez que decidió abandonar la carrera presidencial, el mandatario le dio su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien en días recientes anunció que oficialmente ya es la candidata demócrata por la Casa Blanca.

