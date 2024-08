https://noticiaslatam.lat/20240812/equipo-de-trump-exige-a-la-ue-que-deje-de-entrometerse-en-las-elecciones-de-estados-unidos-1156786528.html

Equipo de Trump exige a la UE que deje de entrometerse en las elecciones de Estados Unidos

Equipo de Trump exige a la UE que deje de entrometerse en las elecciones de Estados Unidos

Sputnik Mundo

12.08.2024

Thierry Breton, comisario de la Unión Europea de Mercado Interior y Servicios, envió una carta al magnate Elon Musk en la cual lo amaga con tomar acciones legales en caso de que no censure a Trump en la entrevista que le hará a través de la plataforma de X, la cual se transmitirá este 12 de agosto a las 8:00 horas tiempo local (GMT -4).Breton aseguró que la Ley de Servicios Digitales, la cual regula el contenido a través de esta plataforma, aplica también a Musk en cuanto es considerado un "usuario" de su propia red social.En específico, el funcionario de la Comisión Europea señaló que estarán pendientes de la difusión de "contenidos que puedan incitar a la violencia, el odio y el racismo".Ante ello, Cheung dijo que la UE es "enemiga de la libertad de expresión" y que no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hace campaña el equipo de Trump."Saben que una victoria del presidente Trump significa que EEUU ya no será estafado porque utilizará inteligentemente los aranceles y renegociará acuerdos comerciales que pongan a EEUU en primer lugar", dijo el vocero.El equipo de campaña de Trump dijo que sería "la entrevista del siglo", mientras que Musk aseguró que el encuentro sería entretenido.

