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No solo es Ueno Bank: estos son los escándalos financieros que paralizaron a Paraguay

No solo es Ueno Bank: estos son los escándalos financieros que paralizaron a Paraguay

Sputnik Mundo

El caso de Ueno Bank, que derivó en la renuncia del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, no es el primero en la historia moderna del país latinoamericano. 29.11.2026, Sputnik Mundo

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Medios locales como ABC han hecho un recuento de los escándalos bancarios que han acontecido en el país, sobre todo a finales de la década de 1990 y que se suman al que se reveló a principios de noviembre, cuya afectación se calcula en 1.362 millones de dólares.Banco OrientalEntre 1997 y 1998, el Banco Oriental recibió diversas colocaciones financieras del Gobierno paraguayo, que pasaron de los 10.000 millones de guaraníes (1,5 millones de dólares) a los 100.000 millones de guaraníes (15,51 millones de dólares).Las autoridades descubrieron en su momento operaciones irregulares, con las cuales se trataban de maquillar los balances de la institución bancaria, entre las que destacaban daciones de pago sobreevaluadas y la entrega de bienes inmuebles registrados contablemente en varias veces su valor real.La concesión irregular de créditos y la cancelación de préstamos fraudulentos le generaron pérdidas por unos 100.000 millones de guaraníes (15,51 millones de dólares), por lo que, a mediados de 1998, y ante la falta de liquidez, el Banco Oriental acudió a la red de seguridad bancaria para obtener un rescate millonario.En su momento, la Fiscalía presentó acusaciones penales en contra de los exdirectivos del Banco Paraguayo Oriental (BPO), Wai Fu Chan, Wai Hin Chan, Nelsón Méndéz; los exdirectivos del Banco Central de Paraguay, Hermes Gómez Ginard, Álvaro Caballero Carriozosa, Dionisio Coronel, Jorge Schreiner, actual presidente del BCP, entre otros funcionarios.Sin embargo, solo dos de ellos, Shui Chan de Ramírez y René Arrúa, fueron acusados y sentenciados a dos años de prisión por la concesión irregular de créditos a la familia Chan y la cancelación fraudulenta de préstamos. El resto de los implicados evitaron la cárcel, luego de que instancias superiores ordenaron la prescripción de los delitos.Otro Peña en la miraEl tío del expresidente Santiago Peña, Juan Manuel Peña Nieto, estuvo involucrado en un escándalo financiero cuando era director del Banco Unión y Ahorros Paraguayos, a mediados de 1997, aunque logró ser absuelto.En junio de ese año, la fiscal Silvia Cabrera solicitó una condena de siete años y seis meses en contra de Peña Nieto, así como otros dos directivos del Banco Unión, Ismael Aranda y Rubén Bordaberry, por supuesta defraudación en asociación.La Fiscalía de la nación sudamericana sostuvo que los directivos incurrieron en lesión de confianza, al haber autorizado un crédito de 1.160 millones de dólares a la firma Minera Chaco SRL y una renovación de crédito de 5.600 millones de guaraníes (870.000 dólares) a Ahorros Paraguayos, para lo cual se usaron fondos del Banco Unión.Los únicos procesados y condenados fueron el exsíndico Rubén Augusto Bordaberry, quien obtuvo una pena de cinco años de cárcel, y el expresidente del Banco Tito Scavone, quien recibió una condena de siete años de prisión, pero murió antes de que terminara el proceso penal.El resto, incluido Peña Nieto, fueron absueltos por el juez Gustavo Santander Dans, actual ministro de la Corte Suprema de Justicia.

https://noticiaslatam.lat/20261122/caso-ueno-exvicepresidente-del-banco-da-nuevos-detalles-sobre-irregularidades-1175991506.html

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