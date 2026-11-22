Caso Ueno: exvicepresidente del banco da nuevos detalles sobre irregularidades
© AP Photo / Jorge SaenzFachada de Ueno Bank en Paraguay
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En la declaratoria que presentó ante las autoridades paraguayas, Julio Rey relató que el fundador de la entidad financiera, Miguel Vázquez, le pidió avisar en mayo de 2025 al titular de seguridad, Rubén González, que enviaría un vehículo para "llevar algo al banco".
Según el relato difundido por medios locales, Vázquez habría ingresado 17 millones de dólares y 17.000 millones de guaraníes (alrededor de 2,7 millones de dólares) en efectivo, recursos que tardaron un día entero en contabilizar.
17 de noviembre, 22:37 GMT
El exvicepresidente de Ueno Bank sostuvo que le explicaron que estos recursos provenían de cobros hechos a tres empresas por créditos impagos. Este hecho, así como otras irregularidades, comenzaron a documentarse en octubre de 2025.
A inicios de noviembre, la caída de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de millones de clientes y fondos públicos. La investigación también alcanza al expresidente Santiago Peña, al exjefe del Banco Central Carlos Carvallo y a antiguos directivos de la entidad financiera.
A inicios de noviembre, la caída de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de millones de clientes y fondos públicos. La investigación también alcanza al expresidente Santiago Peña, al exjefe del Banco Central Carlos Carvallo y a antiguos directivos de la entidad financiera.
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