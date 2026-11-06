Juez paraguayo bloquea cuentas y bienes a firmas de grupo ligado a Ueno Bank
© AP Photo / Jorge SaenzSede de Ueno Bank en Paraguay.
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El caso Ueno Bank sigue su curso y, actualmente, las autoridades decretaron un freno general para vender y gravar bienes, respecto a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez, al que pertenece la entidad bancaria.
De acuerdo con el medio paraguayo ABC, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, también congeló las cuentas bancarias y financieras que pudiesen existir a nombre de la decena de personas jurídicas individualizadas, ello con carácter provisional y sujeto a control judicial.
Según la publicación, estas medidas fueron solicitadas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, quienes argumentaron que, entre 2025 y 2026, "la entidad bancaria habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por montos elevados, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes".
Esta semana, el cierre de Ueno Bank afectó a alrededor de tres millones de cuentahabientes, quienes no tienen acceso a su dinero ni tarjetas.
Según la publicación, estas medidas fueron solicitadas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, quienes argumentaron que, entre 2025 y 2026, "la entidad bancaria habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por montos elevados, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes".
Esta semana, el cierre de Ueno Bank afectó a alrededor de tres millones de cuentahabientes, quienes no tienen acceso a su dinero ni tarjetas.
Por esta crisis, el presidente paraguayo, Santiago Peña, presentó su renuncia y, actualmente, se enfrenta a un procedimiento de juicio político.
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