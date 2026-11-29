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"Muy por debajo": Alemania reduce sus reservas de gas al 54% y el sector advierte de posibles problemas

"Muy por debajo": Alemania reduce sus reservas de gas al 54% y el sector advierte de posibles problemas

Sputnik Mundo

Los depósitos de gas de Alemania están llenos a menos del 54%, frente al 68% de hace un año. La disminución de las reservas coincide con el descenso de las... 29.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-29T13:03+0000

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De acuerdo con las publicaciones, las reservas llevan diez días consecutivos disminuyendo. La Agencia Federal de Redes advierte que los niveles actuales están "muy por debajo de los registrados en períodos comparables de años anteriores" y asegura que está siguiendo la situación "muy seriamente".La asociación de operadores de almacenamiento de gas INES alerta de que una ola de frío extremo podría dificultar el abastecimiento de los consumidores. En este contexto, el sector considera que existe una "necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar la preparación estratégica para el invierno".La preocupación se centra en la posibilidad de que, durante los picos de consumo, no se pueda garantizar un suministro continuo tanto a los hogares como a las empresas.Sin embargo, la Agencia Federal de Redes sostiene que la situación sigue bajo control. El organismo afirma que el suministro permanece "estable" y que la reducción de las reservas se ajusta "a las expectativas del mercado y a las condiciones meteorológicas". Además, recalca que "no hay indicios de escasez" por el momento.Los medios también relacionan la evolución de los precios energéticos con el conflicto en torno a Irán, que ha provocado episodios de volatilidad en los mercados. La prensa alemana advierte que los costos de la calefacción podrían aumentar nuevamente este invierno boreal.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente del país euroasiático, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario aseguró que su país no le niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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