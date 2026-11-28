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Zelenski "le pone la zancadilla" a Meloni: Italia condena el ataque ucraniano en Libia
Zelenski "le pone la zancadilla" a Meloni: Italia condena el ataque ucraniano en Libia
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está furiosa por la operación de las fuerzas ucranianas en el puerto libio de Bengasi, llevada a cabo sin... 28.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-28T18:33+0000
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De acuerdo con la prensa italiana, Meloni mantuvo una conversación telefónica con Zelenski, durante la cual expresó su preocupación por la operación de las fuerzas ucranianas en el puerto de Bengasi.Durante la llamada, le señaló a Zelenski que en el Parlamento de Italia, donde ya se escuchan voces contrarias a prestar ayuda a Kiev, resulta difícil garantizar un apoyo pleno a Ucrania si Kiev "le pone abiertamente la zancadilla", escribe la prensa.La primera ministra también calificó la actitud de Zelenski de "destructiva", según medios. Además, le pidió que la mantuviera informada sobre este tipo de acciones, al igual que al resto de sus socios, indican.A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores italiano y vice primer ministro, Antonio Tajani, comunicó que Zelenski se disculpó por lo ocurrido. También afirmó que los ataques ucranianos contra el puerto libio constituyeron una violación de la soberanía del país africano.El 23 de noviembre, el vicepresidente del Consejo Presidencial del Estado de Libia, Musa Koni, responsabilizó a Kiev de los ataques contra Bengasi, donde se encontraban buques rusos, y calificó la ofensiva de inadmisible.
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Zelenski "le pone la zancadilla" a Meloni: Italia condena el ataque ucraniano en Libia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está furiosa por la operación de las fuerzas ucranianas en el puerto libio de Bengasi, llevada a cabo sin consultar con sus socios europeos, informan los medios. Meloni advirtió a Volodímir Zelenski que a Roma le resulta cada vez más difícil seguir apoyando a Kiev, añaden.
De acuerdo con la prensa italiana, Meloni mantuvo una conversación telefónica con Zelenski, durante la cual expresó su preocupación por la operación de las fuerzas ucranianas en el puerto de Bengasi.
Durante la llamada, le señaló a Zelenski que en el Parlamento de Italia, donde ya se escuchan voces contrarias a prestar ayuda a Kiev, resulta difícil garantizar un apoyo pleno a Ucrania si Kiev "le pone abiertamente la zancadilla", escribe la prensa.
La primera ministra también calificó la actitud de Zelenski de "destructiva", según medios. Además, le pidió que la mantuviera informada sobre este tipo de acciones, al igual que al resto de sus socios, indican.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores italiano y vice primer ministro, Antonio Tajani, comunicó que Zelenski se disculpó por lo ocurrido. También afirmó que los ataques ucranianos contra el puerto libio constituyeron una violación de la soberanía del país africano.
El 23 de noviembre, el vicepresidente del Consejo Presidencial del Estado de Libia, Musa Koni, responsabilizó a Kiev de los ataques contra Bengasi
, donde se encontraban buques rusos, y calificó la ofensiva de inadmisible.
22 de noviembre, 13:06 GMT